Почему Джонни Депп отказывается смотреть на бывшую жену
Актер Джонни Депп (58 лет) уже несколько лет судится со своей бывшей женой Эмбер Херд (35 лет). Самые наблюдательные зрители заметили, что Депп ни разу не посмотрел на Херда в зале суда.
Актер Джонни Депп (58 лет) уже несколько лет судится со своей бывшей женой Эмбер Херд (35 лет). Самые наблюдательные зрители заметили, что Депп ни разу не посмотрел на Херда в зале суда.
На слушаниях 16 мая была раскрыта причина, по которой Джонни Депп никогда не поднимал глаз, чтобы посмотреть на свою бывшую жену. Во время слушаний адвокат актера задал Херд ряд вопросов о том, почему Депп избегает ее взгляда.
"Вы знаете, почему он не смотрит на вас. Он сказал вам, что вы больше никогда не увидите его глаз", - сказала адвокат актера Камилла Васкес.
Это заявление было подтверждено аудиозаписью, сделанной в 2016 году, на которой слышен разговор между Деппом и Херд после того, как она публично обвинила ее в насилии.
"Я просто хочу прикоснуться к тебе. Я просто хочу обнять тебя", - говорила тогда Эмбер.
Во время слушания адвокат Деппа спросила Херд, сдержал ли тот свое обещание до сих пор, на что актриса ответила: "Насколько мне известно, он не смотрит на меня".
. #JohnnyDepp: YOU WILL NOT SEE MY EYES AGAIN!"— Cathy Russon (@cathyrusson) May 16, 2022
Depp's attorney plays recording from San Francisco of #AmberHeard telling #JohnnyDepp "Please, I just want to hug you!"
Depp: "You will not see my eyes again!" pic.twitter.com/SUKgI0JYN2
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