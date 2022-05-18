Почему Джонни Депп отказывается смотреть на бывшую жену

На слушаниях 16 мая была раскрыта причина, по которой Джонни Депп никогда не поднимал глаз, чтобы посмотреть на свою бывшую жену. Во время слушаний адвокат актера задал Херд ряд вопросов о том, почему Депп избегает ее взгляда.

"Вы знаете, почему он не смотрит на вас. Он сказал вам, что вы больше никогда не увидите его глаз", - сказала адвокат актера Камилла Васкес.

Это заявление было подтверждено аудиозаписью, сделанной в 2016 году, на которой слышен разговор между Деппом и Херд после того, как она публично обвинила ее в насилии.

"Я просто хочу прикоснуться к тебе. Я просто хочу обнять тебя", - говорила тогда Эмбер.

"После всего, что ты только что сказала? Я уже никогда не буду кем-то для тебя… Ты больше не увидишь моих глаз".

Во время слушания адвокат Деппа спросила Херд, сдержал ли тот свое обещание до сих пор, на что актриса ответила: "Насколько мне известно, он не смотрит на меня".

. #JohnnyDepp: YOU WILL NOT SEE MY EYES AGAIN!"

Depp's attorney plays recording from San Francisco of #AmberHeard telling #JohnnyDepp "Please, I just want to hug you!"



Depp: "You will not see my eyes again!" pic.twitter.com/SUKgI0JYN2 — Cathy Russon (@cathyrusson) May 16, 2022