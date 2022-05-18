Рижская дума переименовала Московский парк. Теперь это Латгальский парк

Переименовать парк предложили несколько обществ. Самоуправление по поводу возможной смены названия обратилось в Центр государственного языка и МИД, которые законопроект поддержали. Вопрос рассматривался и на совете по памятникам Рижской думы, где идею также поддержали.

Московский парк - это парк в Риге, который находится на углу улиц Маскавас и Балву. На его территории находится Спортивный манеж. Парк был создан в конце 30-х годов прошлого века и изначально назывался Латгальским садом, но с приходом советской власти как улица Латгалес, так и парк были переименованы в улицу и парк Маскавас.

В связи с начатой Россией войной против Украины некоторые самоуправления приняли решение о смене названий улиц и объектов окружающей среды советских времен или связанных с Россией.