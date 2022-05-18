Чт, 19.05.2022
Мне действительно жаль. Но могли ли мы действовать иначе? Янис Ланге, исполнительный директор Риги, об уборке цветов 10 мая
Янис Ланге, исполнительный директор Риги, об уборке цветов 10 мая

Рижская дума переименовала Московский сад. Теперь это Латгальский парк

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Рижская дума в среду, 18 мая, решила переименовать Московский сад (Maskavas dārzs) в Латгальский парк (Latgales parks).

Переименовать парк предложили несколько обществ. Самоуправление по поводу возможной смены названия обратилось в Центр государственного языка и МИД, которые законопроект поддержали. Вопрос рассматривался и на совете по памятникам Рижской думы, где идею также поддержали.

Московский сад - это парк в Риге, который находится на углу улиц Маскавас и Балву. На его территории находится Спортивный манеж. Парк был создан в конце 30-х годов прошлого века и изначально назывался Латгальским садом, но с приходом советской власти как улица Латгалес, так и парк были переименованы в улицу и сад Маскавас.

В связи с начатой Россией войной против Украины некоторые самоуправления приняли решение о смене названий улиц и объектов окружающей среды советских времен или связанных с Россией.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back