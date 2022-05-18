Рижская дума переименовала Московский сад. Теперь это Латгальский парк
Рижская дума в среду, 18 мая, решила переименовать Московский сад (Maskavas dārzs) в Латгальский парк (Latgales parks).
Рижская дума в среду, 18 мая, решила переименовать Московский сад (Maskavas dārzs) в Латгальский парк (Latgales parks).
Переименовать парк предложили несколько обществ. Самоуправление по поводу возможной смены названия обратилось в Центр государственного языка и МИД, которые законопроект поддержали. Вопрос рассматривался и на совете по памятникам Рижской думы, где идею также поддержали.
Московский сад - это парк в Риге, который находится на углу улиц Маскавас и Балву. На его территории находится Спортивный манеж. Парк был создан в конце 30-х годов прошлого века и изначально назывался Латгальским садом, но с приходом советской власти как улица Латгалес, так и парк были переименованы в улицу и сад Маскавас.
В связи с начатой Россией войной против Украины некоторые самоуправления приняли решение о смене названий улиц и объектов окружающей среды советских времен или связанных с Россией.
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