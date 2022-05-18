"Волосы дыбом!" Латвийские фанаты в шоке от цен на пиво в Финляндии

"Посещая пабы в Тампере, волосы встают дыбом от цен на напитки рядом с "Нокиа-Арена". Может быть, кто-то может поделиться, где более-менее приемлемые цены на напитки?" - написал латвийский болельщик Том в одной из фан-групп на Facebook.

В ходе обсуждения латвийский хоккейный фанат рассказал о ценовой политике пабов Тампере. Чтобы выпить одну банку, бутылку или кружку пива, придётся расстаться примерно с 9-10 евро.

"В фан-зоне банка 0,33 л стоит 9 евро, 0,5 л - 10 евро. Вчера мы посетили около трёх пабов, в двух из которых цена за две пинты составила 20 евро", - написал болельщик.

Как сообщают латвийские спортивные журналисты, цена на пиво на стадионе в Тампере составляет 8,90 евро. Бутылка воды также удовольствие не из дешёвых - 3 евро. Треугольный кусочек пиццы - 6 евро.

ФОТО: Фото очевидца

Проживание в Тампере также стоит дорого. Считается, что 1300 евро с человека - это выгодное предложение, которое можно найти на время проведения чемпионата мира. Два человека сняли жильё за ​​3200 евро.

На онлайн-площадке Airbnb можно найти предложение с 22 по 28 мая снять жильё за 281 евро, но в основном цены начинаются от 500 евро.