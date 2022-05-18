Левитс: "Памятник оккупантов" в Пардаугаве будет демонтирован
"Памятник оккупантов" в Пардаугаве будет демонтирован, повторно заявил президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
"Памятник оккупантов" в Пардаугаве будет демонтирован, повторно заявил президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
Президент отметил, что и он, и премьер-министр считают, что "памятник оккупантов" в Пардаугаве не может остаться и должен быть демонтирован.
Политик отметил, что в настоящее время в Сейм внесен законопроект, позволяющий снести объект как можно быстрее. Президент сообщил, что в ходе рассмотрения законопроекта будут выбраны способы, как его лучше всего реализовать.
- сказал президент, добавив, что основной проблемой является все же памятник в Пардаугаве.
Как сообщалось ранее, несколько компаний предложили Рижской думе бесплатную помощь в организации сноса памятника советским воинам в парке Победы, подтвердил агентству LETA советник мэра Риги Мартиньша Стакиса Алексис Золднерс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!