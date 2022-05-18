Ср, 18.05.2022
Ради спасения жизней Мариупольский гарнизон выполняет решение командования и надеется на поддержку украинского народа полк "Азов" об эвакуации с "Азовстали"
полк "Азов" об эвакуации с "Азовстали"

Левитс: "Памятник оккупантов" в Пардаугаве будет демонтирован

Президент Эгил Левитс ФОТО: Zane Bitere / LETA

"Памятник оккупантов" в Пардаугаве будет демонтирован, повторно заявил президент Эгил Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Президент отметил, что и он, и премьер-министр считают, что "памятник оккупантов" в Пардаугаве не может остаться и должен быть демонтирован.

Политик отметил, что в настоящее время в Сейм внесен законопроект, позволяющий снести объект как можно быстрее. Президент сообщил, что в ходе рассмотрения законопроекта будут выбраны способы, как его лучше всего реализовать.

"В любом случае законопроект нельзя принимать в спешке, так как это создаст новые проблемы, но и затягивать с ним слишком долго не следует. "Памятник оккупантов" надо снести и затем смотреть, что делать с подобными памятниками в других местах страны",

- сказал президент, добавив, что основной проблемой является все же памятник в Пардаугаве.

Как сообщалось ранее, несколько компаний предложили Рижской думе бесплатную помощь в организации сноса памятника советским воинам в парке Победы, подтвердил агентству LETA советник мэра Риги Мартиньша Стакиса Алексис Золднерс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back