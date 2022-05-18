Главное за 18 мая ⟩ Страсти вокруг памятника, признание российского солдата и сюрпризы в майских счетах

Несколько компаний предложили Рижской думе бесплатную помощь в организации сноса памятника советским воинам в парке Победы, подтвердил агентству LETA советник мэра Риги Мартиньша Стакиса Алексис Золднерс.

Чтобы помочь жителям Латвии справиться с растущими счетами за электричество и теплоэнергию, с начала года было введено несколько механизмов поддержки. В связи с этим для многих счета за электроэнергию стали меньше, чем до роста цен. Однако некоторые меры поддержки с мая прекратятся, а мировые цены на электроэнергию, а также на газ, который иногда используется для выработки электроэнергии, в свою очередь, растут. Соответственно возникает вопрос: какие сюрпризы нас ожидают в майских счетах?

Главное в Украине:

Военнослужащий российской армии Вадим Шишимарин признал свою вину в убийстве безоружного мирного жителя в Украине, сообщает ВВС. В ходе расследования выяснилось, что этот 21-летний солдат 28 февраля убил 62-летнего невооруженного жителя поселка городского типа Чупаховка Сумской области, ехавшего по обочине дороги на велосипеде. В суде он полностью признал свою вину.

Турция блокировала начало переговоров с Финляндией и Швецией о принятии их в НАТО, подтвердили в среду агентству DPA источники в альянсе. Таким образом, альянс не может принять решение о начале процесса принятия.

В то время, когда начались разговоры о ленд-лизе США, который позволил бы существенно ускорить поставки оружия США в Украину, российские пропагандисты начали распространять нарратив, что ленд-лиз загонит Украину в плен вечного долга. Проект проверки фактов TVNET "Фактомат" развенчивает ложь российской пропаганды по этому вопросу.

За прошедшие сутки как минимум 264 украинских солдата вышли с мариупольского завода "Азовсталь", который оставался последним подконтрольным Украине районом города. Президент Украины назвал эту операцию "спасением военных", которые держали оборону почти два месяца, российские власти называют это капитуляцией.

Postimees нашел на харьковском фронте мужчину из Эстонии, который уже два месяца состоит в иностранном легионе Украины и действительно принимал участие в войне против российских оккупантов.

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Известная поговорка гласит, что хоккей без пива - это фигурное катание. Алкогольные напитки - немаловажная часть культуры среди фанатов спорта. По комментариям в социальных сетях видно, что латвийские хоккейные болельщики возмущены ценами на пиво на чемпионате мира в Финляндии.

Бывшая солистка "ВИА Гры" в своем Instagram опубликовала видеозапись с неожиданным преображением. "Перешла на светлую сторону. Ни минуты не жалею. Начинаю новую жизнь. Интересно, как в ней ))", - подписала звезда свою публикацию.

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