ЕС создаст фонд для военной модернизации из-за российского вторжения в Украину

Для наполнения фонда предлагается использовать средства из долгосрочного бюджета ЕС, он также может быть увеличен за счет частного сектора, пишет Reuters. Фонд будет использоваться для модернизации в первую очередь систем воздушной, наземной и морской обороны и будет рассчитан на 2023 и 2024 годы. Его создание должно быть согласовано всеми 27 правительствами ЕС.
Долгосрочные планы военной модернизации ЕС
Координировать траты фонда будет специально созданная группа. Она займется заменой запасов оружия, отправленных в Украину, поэтапным отказом от советской техники и совершенствованием систем противовоздушной и противоракетной обороны.
В будущем Еврокомиссия рассчитывает превратить эту рабочую группу в более масштабную программу совместных военных закупок. Ее цель в том, чтобы распределить приобретенную военную технику между странами ЕС и обеспечить общий доступ к сырью, обучению и финансирования исследований и разработок, пишет dpa.
Государства-члены ЕС пообещали увеличить инвестиции в оборону после российского вторжения в Украину, что стало серьезным изменением европейской оборонной политики после многих лет сокращения бюджета, пишет dpa. С начала войны страны ЕС уже объявили о новых военных инвестициях в размере 200 миллиардов евро. Половину этих средств пообещала выделить Германия.