Последнее наступление России? Западные эксперты говорят, что армия РФ может потерпеть военное поражение в Украине

Важную роль для возможных успехов украинской армии могут сыграть западные тяжелые вооружения, которые Киев в последнее время начал активно получать от союзников. В частности, в Киеве особенно ждут дальнобойную и высокоточную артиллерию, такую как американские гаубицы M777.

Недавно мы подробно рассказывали о том, как иностранное оружие может изменить ход войны в Украине.

"Украинцы начинают одерживать верх над россиянами по дальности стрельбы, - считает Музыка. - Это означает, что они могут действовать без угрозы контрбатарейного огня с российской стороны". "Россияне все еще имеют общее артиллерийское превосходство с точки зрения количества, но я не уверен, что то же можно сказать о качестве, - добавляет эксперт. - Это артиллерийская война".

Стратегия "коррозии"

Авторитетный военный эксперт, австралийский генерал в отставке Мик Райан в своем "Твиттере" оценил принципы, по которым действует украинская армия и которые, по его мнению, позволяют ей успешно отражать натиск превосходящего по численности противника. Райан описывает стратегию Украины как принцип "коррозии", или "разъедания" согласно которому Киев постоянно бьет по самым слабым местам Москвы и эффективно использует собственные силы, чтобы замедлить врага.

Российское руководство уверяет, что события в Украине "идут по плану" ФОТО: EPA

По его словам, украинские войска сосредоточили свои атаки на самых слабых сторонах любой армии: коммуникациях, логистике, тылах, путях снабжения, артиллерии и командных пунктах.

"Во время битвы за Киев Украина смогла остановить Россию, поскольку проникла в ее тылы и частично уничтожила логистическую поддержку. Они сумели разрушить северный поход России изнутри и вынудить ее покинуть страну", - считает Райан.

Подобную стратегию Киев применяет и во время кампании на востоке, подвергая постоянным атакам российскую логистику - хотя Москва на этот раз действует намного осторожнее.

При этом "российская мораль разъедается из-за поражений на поле боя, проблем со снабжением и отступления под давлением Украины из-под Киева и Харькова", - считает Райан. Моральному наступлению способствует и успешная украинская кампания в соцсетях, демонстрирующая поражения России.

Недавняя переправа через Северский Донец, ставшая кошмаром для российских войск, показала, что командование Путина стало плохо справляться с оценкой рисков военных операций. "Так выглядит война XXI века. Украинцы показали себя мастерами. Каждая страна среднего размера с ограниченными ресурсами может многому у них научиться", - пишет Мик Райан.

"Все идет по плану"

Несмотря на отсутствие явных военных успехов, представители российского руководства настаивают, что армия РФ выполняет поставленные перед ней задачи, а министерство обороны ежедневно заявляет об уничтожении многочисленных украинских военных целей.

"Совсем недавно президент говорил о том, что все идет по плану, - сказал во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости). - Все идет по плану. Достаточно эффективно. Вы видите успехи наших военных, вы видите героизм, который проявляют наши воины, поэтому никаких сомнений в том, что все поставленные цели будут достигнуты, нет".

Что же касается перспектив всей военной кампании России в Украине, то Кофман предполагает, что Кремль готовит отправку пополнений, но организовать ее будет непросто. "Совершенно очевидно, что они попытаются каким-то образом призвать людей с предыдущим опытом военной службы, - говорит директор российских исследований института CNA в Арлингтоне. - Но пока по тому, что я вижу, Путин просто тянет резину, пока ситуация в российской армии становится все хуже". "Пока все это выглядит как последнее наступление российской армии", - заключает эксперт.

"Время совершенно точно работает против россиян, - сказал Рейтер представитель британского исследовательского центра RUSI (Royal United Services Institute) Нил Мелвин. - У них заканчивается техника. В особенности у них заканчиваются современные ракеты. А украинцы становятся сильнее с каждым днем".

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