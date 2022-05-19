Не совладал с эмоциями. Лидера сборной Чехии выгнали с чемпионата мира

Представители сборной Чехии не стали делиться с общественностью подробностями произошедшего, а генеральный менеджер Петр Недвед ограничился очень дипломатичным комментарием, отметив, что следует уважать "конфиденциальность хоккеиста".

Подробностей пока мало, но, как сообщает ISport.cz, нападающий сборной Чехии Доминик Симон покинул чемпионат мира после инцидента с защитником Филипом Гронеком. По данным СМИ, чешский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм Дакс" попытался инициировать драку с партнёром по сборной.

Журналисты издания iDNES.cz связались с семьёй Симона, которая подтвердила, что нападающий пытался спровоцировать драку с Гронеком, сожалеет об этом и приносит свои извинения.

"Доминик покинул чемпионат мира после двух матчей в сборной и после тяжёлого сезона. По личным и семейным причинам. У него был тяжёлый сезон, семейные причины. Нервы и эмоции из личной жизни он вынес на лёд и попытался спровоцировать драку с товарищем по команде", - рассказывает семья Симона.

При этом некоторые СМИ, в том числе латвийские, ошибочно сообщили о том, что исключение Симона связано с тем, что во время турнира его заметили курящим. Никаких фактов, доказывающих эту версию издания не привели.

Семья хоккеиста уже сообщила, что Симон находится дома, отдыхает и собирается мыслями. Минувший сезон для Симона сложился не лучшим образом - нападающий пережил обмен из "Питтсбурга", где провёл бо́льшую часть карьеры, в "Анахайм". За 17 матчей в форме нового клуба он не забросил ни одной шайбы.

Что касается сборной Чехии, то в первых трёх матчах на чемпионате мира она одержала лишь одну победу - в первом туре над Великобританией (5:1). Затем потерпела два поражения - от Швеции (3:5) и Австрии (1:2 Б). В четверг, 19 мая, сборная Чехии сыграет с Латвией.