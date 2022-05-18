Ср, 18.05.2022
"Памятник оккупантов" надо снести и затем смотреть, что делать с подобными памятниками в других местах страны. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

За месяц до выборов у 18 000 граждан не будет действующего документа

Выборы в Сейм. Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

За месяц до выборов в Сейм 14-го созыва в Латвии будет примерно 18 000 граждан страны, у которых нет действующего подтверждающего личность документа, сообщает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

С 1 июля PMLP начнет усиленно оповещать жителей, у которых до выборов закончится срок действия документов.

В управлении отмечают, что в течение ближайших четырех месяцев у клиентов есть возможность удачно оформить документ - 28 отделений управления из 29 начали обслуживать клиентов в порядке очереди.

Время предварительной записи значительно снижено, так как в первую очередь управление начало обслуживание, как это было до пандемии - в порядке живой очереди, чтобы обслужить по возможности больше клиентов.

14 территориальных отделений по средам и четвергам будут работать дольше, и в июне в 1-м рижском отделении начнут работу 16 новых сотрудников, что позволит увеличить мощность обслуживания клиентов.

Выборы в 14-й Сейм пройдут 1 октября.

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