За месяц до выборов у 18 000 граждан не будет действующего документа

С 1 июля PMLP начнет усиленно оповещать жителей, у которых до выборов закончится срок действия документов.

В управлении отмечают, что в течение ближайших четырех месяцев у клиентов есть возможность удачно оформить документ - 28 отделений управления из 29 начали обслуживать клиентов в порядке очереди.

Время предварительной записи значительно снижено, так как в первую очередь управление начало обслуживание, как это было до пандемии - в порядке живой очереди, чтобы обслужить по возможности больше клиентов.

14 территориальных отделений по средам и четвергам будут работать дольше, и в июне в 1-м рижском отделении начнут работу 16 новых сотрудников, что позволит увеличить мощность обслуживания клиентов.

Выборы в 14-й Сейм пройдут 1 октября.