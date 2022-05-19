Чт, 19.05.2022
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Известная российская фигуристка будет выступать за Канаду

Наталья Забияко ФОТО: AFP/SCANPIX

Российская фигуристка Наталья Забияко возобновит карьеру и будет выступать за Канаду, сообщают российские СМИ.

Её новым партнёром станет канадец Закари Дэйлман - младший брат бронзовой медалистки чемпионата мира 2017 года Габриэль Дэйлман. Тренером новообразованной пары станет Бруно Маркотт.

Теперь фигуристке Наталье Забияко необходимо получить разрешение на переход в сборную Канады от Федерации фигурного катания России (ФФКР) и одобрение от Международного союза конькобежцев (ISU).

27-летняя Наталья Забияко родилась в Эстонии и выступала за эту страну до 2014 года, после чего перебралась в Москву и начала представлять Россию.

В паре с Александром Энбертом фигуристка стала серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях, бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года в Сайтаме и победительницей двух этапов Гран-при.

В сезоне-2019/2020 Забияко и Энберт приостановили карьеру из-за проблем со здоровьем у партнёра. В феврале 2020 года пара объявила о завершении выступлений.

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