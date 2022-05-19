Чт, 19.05.2022
Мне действительно жаль. Но могли ли мы действовать иначе? Янис Ланге, исполнительный директор Риги, об уборке цветов 10 мая
Янис Ланге, исполнительный директор Риги, об уборке цветов 10 мая

Российские СМИ утверждают, что в стране инфляция ниже, чем в Европе. Так ли это?

ФОТО: Getty Images

"Тотальный дефицит" еды, воды и вина во Франции и гаснущие фонари на улицах городов Германии - так российские каналы изображают рекордный рост цен в Европе. Вслед за президентом Владимиром Путиным прокремлевские СМИ уверяют, что в России, наоборот, все спокойно: цены перестали расти, а дефицита нет. Действительно ли в Европе ситуация с ростом цен хуже, чем в России?

"Французам уже не до вина. На фоне угрозы тотальной нехватки еды и воды власти запретили поливать газоны, сады и частные огороды. Прощайте, огурцы и помидоры из собственной грядки, с учетом небывалой инфляции, дефицита топлива и энергии главный французский вопрос теперь - как выживать?" - так в сюжете "Рен-ТВ" описывает продовольственные проблемы Франции корреспондент телеканала Наталья Иванова. Ее голос звучит на фоне кадров зеленых полей и грядок с огурцами и помидорами.

Сюжет вышел 14 мая и описывает продовольственные проблемы, с которыми Франция сталкивается из-за засухи, - в стране действительно наблюдается в последние месяцы нехватка осадков.

В сюжете длиной чуть более чем три минуты всячески подчеркивается, что причина не только в засухе, но и в санкциях, введенных против России. Всё вместе - санкции и засуха - может привести даже к голоду в стране, утверждают авторы сюжета.

Накануне, в пятницу 13 мая, президент Владимир Путин провел совещание о ситуации в российской экономике. Правда, началось совещание с обвинений в адрес западных стран, которые, по мнению российского президента, устраивают кризис, вводя санкции.

"Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20 процентам годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11 процентов", - заявил Путин.

Затем он подробно описал, как, по его мнению, хорошо справляется с кризисом российская экономика: российский бизнес заменяет ушедшие западные компании, российская пшеница дает рекордные урожаи, а инфляция в апреле в несколько раз замедлилась по сравнению с мартом.

Риторику президента подхватили и российские СМИ, которые рассказывали о стремительно беднеющих жителях западных стран и пропадающих там из магазинов товарах.

В воскресенье на "Первом канале", например, показали сюжет о "гаснущих огнях" в Германии: в сюжете рассказывают, что из-за санкций и роста цен на энергоносители в некоторых городах страны уличное освещение включают на целых полчаса позже.

"Из-за рекордной инфляции - в апреле она достигла 7,5%, в пять раз больше, чем в прошлом году, жители Европы теперь экономят даже на продуктах питания и с недоумением смотрят репортажи из России о жизни в условиях санкций", - рассказал корреспондент телеканала.

Цены в странах ЕС тоже растут достаточно быстро ФОТО: Getty Images

В большинстве сюжетов сделан акцент как раз на том, что в России, несмотря на санкции, ситуация стабильна: цены перестали расти, рубль укрепляется, а в магазинах нет дефицита товаров.

Русская служба Би-би-си объясняет, что не так с риторикой российского президента и государственных СМИ, вещающих об инфляции в ЕС и России.

Действительно ли инфляция в ЕС больше, чем в России?

Инфляция в странах еврозоны в апреле составила 7,5%, отчитывался Евростат. Год назад, в апреле 2021 года, она действительно была намного ниже - 1,6%.

Для стран ЕС Евростат считает показатель не обычной инфляции, а гармонизированной. Так проще сравнивать инфляцию в европейских странах с учетом того, что у каждой есть свои особенности, например, разные потребительские корзины или доли сельского и городского населения.

Гармонизированная инфляция не очень сильно отличается от обычной. Если в апреле в Германии, например, цены выросли на 7,4%, то гармонизированная инфляция составила 7,8%. Сравнивать два показателя вполне можно.

В России считают обычную инфляцию, и в апреле она была намного выше, чем в странах еврозоны в целом или, например, в Германии, где якобы экономят на уличном освещении, - 17,8%.

Инфляция в России вполне "приблизилась к 20 процентам годовых", как сказал Владимир Путин о некоторых странах Европы. В апреле 2021 года она была также в разы ниже - 5,5%.

В еврозоне есть одна страна, в которой в апреле инфляция была выше, чем в России, - это Эстония. Там цены выросли на 19%.

Во Франции, которая, как сообщают российские СМИ, оказалась чуть ли не на пороге голода, цены в апреле в годовом выражении выросли на 5,4% - примерно такой уровень в России был год назад.

Почему цены растут?

Инфляция во многих странах мира действительно устанавливает многолетние рекорды. Но начался этот процесс не в феврале 2022 года, когда Россия напала на Украину и страны Запада начали вводить санкции, а как минимум на полгода раньше.

В 2021 году пандемия коронавируса пошла на спад, государства начали отказываться от карантина - их жители стали вновь ходить в рестораны и бары, покупать одежду и путешествовать.

Однако тут выяснилось, что мировая экономика к такому не очень готова: в магазинах не хватало товаров, а цены на эти товары пошли вверх.

Это связано с разрывом цепочек поставок, вызванном пандемией - из-за карантина останавливались заводы или работа на сельскохозяйственных производствах.

В итоге в 2021 году выяснилось, что мировой экономике много чего не хватает, например, чипов для производства автомобилей и электроники, сырья для упаковки или контейнеров. Этот дефицит и запустил процесс роста цен на мировых рынках. Он же привел к резкому росту цен в России осенью 2021 года.

Той осенью появился и еще один - скорее политический - фактор: биржевые цены на газ в Европе также начали бить рекорды.

Причина в том, что европейские страны опустошили свои хранилища газа на фоне холодной зимы 2020-2021 гг., а "Газпром" не поставлял им достаточно газа, чтобы наполнить эти хранилища. Это тоже привело к новому витку инфляции.

Нападение России на Украину и санкции лишь усугубили эти тенденции: продовольствие и энергоресурсы стали расти быстрее.

Высокая инфляция в Европе связана в основном с подорожанием топливно-энергетических товаров, говорит главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов. Он подчеркивает, что ситуацию сейчас усугубляет и, например, отказ от российского газа некоторыми странами.

Более высокую инфляцию в странах Балтии и, например, Чехии главный экономист российского банка "Ренессанс Капитал" Софья Донец объясняет тем, что там в большей степени зависят от поставок топлива и продовольствия из-за рубежа, а также тем, что население этих стран беднее - доля продуктов в их продовольственной корзине выше.

Международный валютный фонд сравнивает последствия войны с землетрясением: волны от эпицентра широко расходятся через сырьевые рынки и приводят к росту цен на продовольствие и энергоресурсы. От этого в первую очередь пострадает, согласно докладу, население с низкими доходами.

Действительно ли инфляция в России замедлилась?

Если Европа страдает от последствий "землетрясения", то Россия оказалась в самом его эпицентре.

В конце февраля и начале марта россияне начали массово снимать валюту в банках и скупать в магазинах разные товары. Появились жалобы на нехватку сахара, прокладок или корма для животных - их люди в панике скупали быстрее, чем магазины успевали поставить. Этот ажиотажный спрос и привел к резкому росту цен в марте.

В апреле же население привыкло и сократило "истеричные" покупки, наоборот - многие затянули пояса, не зная, что будет дальше. Инфляция действительно начала замедляться.

"Первая волна [повышения инфляции в России] идет на спад, вопрос в том, будет ли вторая волна, и если да, то будет ли она выраженной, - рассуждает в беседе с Би-би-си экономист "Райффайзенбанка" Станислав Мурашов. - Со слабеющим потребительским спросом и укрепляющимся рублем даже с учетом экстраординарных условий наверняка ситуация с инфляцией стабилизируется".

Мурашов, правда, не исключает второй волны роста цен: она начнется, когда запасы товаров закончатся, а новые поставки будут уже идти через параллельный импорт, то есть товары будут поставлять не производители, а различные посредники.

"Мы не видим восстановления объемов импорта. По ряду товаров может возникнуть дефицит, цены на них будут расти, и мы можем получить по ним ускорение инфляции", - прогнозирует Алексей Девятов.

Центральный банк называет процесс, о котором говорят экономисты, перестройкой экономики страны: бизнес ищет новых поставщиков товаров, а пока новые цепочки поставок не установятся, то и цены будут повышенными.

Банк прогнозирует, что инфляция в этом году продолжит расти, а к концу года составит 18-20%. Минэкономразвития РФ прогнозирует, как сообщали российские СМИ, что инфляция в этом году составит 17,5%.

"В конце лета инфляция в годовом выражении, по нашим подсчетам, составит более 20%", - говорит Донец. Затем, по ее словам, будет снижаться. Однако резкое снижение годовых темпов возможно уже только в марте следующего года, подчеркивает Донец.

Прогнозы по еврозоне совсем другие. Еврокомиссия, например, ждет инфляции на уровне 6,1% в 2022 году, а затем - до 2,7% в 2023 году.

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