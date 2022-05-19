Российские СМИ утверждают, что в стране инфляция ниже, чем в Европе. Так ли это?

"Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20 процентам годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11 процентов", - заявил Путин.

Затем он подробно описал, как, по его мнению, хорошо справляется с кризисом российская экономика: российский бизнес заменяет ушедшие западные компании, российская пшеница дает рекордные урожаи, а инфляция в апреле в несколько раз замедлилась по сравнению с мартом.

Риторику президента подхватили и российские СМИ, которые рассказывали о стремительно беднеющих жителях западных стран и пропадающих там из магазинов товарах.

В воскресенье на "Первом канале", например, показали сюжет о "гаснущих огнях" в Германии: в сюжете рассказывают, что из-за санкций и роста цен на энергоносители в некоторых городах страны уличное освещение включают на целых полчаса позже.

"Из-за рекордной инфляции - в апреле она достигла 7,5%, в пять раз больше, чем в прошлом году, жители Европы теперь экономят даже на продуктах питания и с недоумением смотрят репортажи из России о жизни в условиях санкций", - рассказал корреспондент телеканала.

Цены в странах ЕС тоже растут достаточно быстро ФОТО: Getty Images

В большинстве сюжетов сделан акцент как раз на том, что в России, несмотря на санкции, ситуация стабильна: цены перестали расти, рубль укрепляется, а в магазинах нет дефицита товаров.

Русская служба Би-би-си объясняет, что не так с риторикой российского президента и государственных СМИ, вещающих об инфляции в ЕС и России.

Действительно ли инфляция в ЕС больше, чем в России?

Инфляция в странах еврозоны в апреле составила 7,5%, отчитывался Евростат. Год назад, в апреле 2021 года, она действительно была намного ниже - 1,6%.

Для стран ЕС Евростат считает показатель не обычной инфляции, а гармонизированной. Так проще сравнивать инфляцию в европейских странах с учетом того, что у каждой есть свои особенности, например, разные потребительские корзины или доли сельского и городского населения.

Гармонизированная инфляция не очень сильно отличается от обычной. Если в апреле в Германии, например, цены выросли на 7,4%, то гармонизированная инфляция составила 7,8%. Сравнивать два показателя вполне можно.

В России считают обычную инфляцию, и в апреле она была намного выше, чем в странах еврозоны в целом или, например, в Германии, где якобы экономят на уличном освещении, - 17,8%.

Инфляция в России вполне "приблизилась к 20 процентам годовых", как сказал Владимир Путин о некоторых странах Европы. В апреле 2021 года она была также в разы ниже - 5,5%.