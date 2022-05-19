Выявлено 229 новых случая Covid-19, скончались два человека

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Оба человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 158,6 случаев на 100 тысяч населения.

Было проведено 2823 лабораторных теста на Covid-19, 8,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 84 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 145 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5813 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 826 735 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось со 177 до 168 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, выписано 18 человека.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 43 пациента, из них у 35 среднетяжелое течение заболевания, состояние восьми человек - тяжелое.