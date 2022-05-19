Блюгер не поможет сборной Латвии на чемпионате мира

В воскресенье "Питтсбург Пингвинз" потерпел поражение в первом раунде Кубка Стэнли, поэтому перед латвийским нападающим Теодором Блюгером открылась возможность присоединиться к сборной на чемпионате мира в Финляндии.

"После долгих переговоров с Теодором Блюгером, хоккеист принял решение этой весной не приезжать в сборную Латвии. Желаем Теодору хорошо подготовиться к новому сезону. Блюгера всегда будут рады видеть в сборной Латвии", - сказал Калвитис.

В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Блюгер отметился одной результативной передачей, а в регулярном чемпионате он провёл 65 матчей и заработал 28 (9+19) очков.

Напомним, в заявке сборной Латвии было зарезервировано два места. На этой неделе в расположение сборной прибыл защитник "Торонто" Кристиан Рубинс, а вакантное место для Блюгера может занять нападающий Клавс Вейнбергс.

Напомним, сборная Латвии провела на чемпионате мира три матча, потерпев поражение от США (1:4) и Финляндии (1:2) и обыграв Норвегию (3:2).

19 мая подопечные Харийса Витолиньша встретятся с командой Чехии. Начало игры в 20:20 по латвийскому времени.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.