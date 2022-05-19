Немцы в отложенном из-за пожара матче минимально обыграли Данию

Сборная США одержала третью победу на чемпионате мира по хоккею, всухую обыграв Великобританию - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Бен Майер и Киффер Беллоуз, который оформил дубль.

После четырёх проведённых матчей сборная США набрала 8 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы "В". На счету Великобритании одно очко и 8-е место в группе. В следующей встрече США 21 мая сыграет с Швецией, а британцы 20 мая проведут матч с Финляндией.

Видео: Лучшие моменты матча США - Великобритания

В другом матче, который был перенесён почти на два часа из-за пожара на арене в Хельсинки, сборная Германии с минимальным счётом обыграла команду Дании - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу в матче на 33-й минуте в большинстве забросил нападающий Марк Михаэлис.

После четырёх сыгранных встреч сборная Германии занимает 3-е место в группе "А", набрав 9 очков. На счету датской команды 6 очков и 4-е место в группе. В следующем матче сборная Германии 20 мая встретится с Италией, а Дания 21 мая сыграет с Францией.

Видео: Лучшие моменты матча Германия - Дания

Чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.