Вы знали, что у Максима Галкина в Израиле живет старший брат? Он - совладелец многомиллионного бизнеса

До некоторых пор о том, что у Максима Галкина есть родной старший брат, знали лишь преданные поклонники юмориста. Дмитрий Галкин проживает в Израиле, где похоронена их с Максимом мать, а также остальные родственники. Известно, что за морем у него своя недвижимость и бизнес - Дмитрий руководит продюсерским центром "Центум". Но даже это еще не все.

Со ссылкой на "Экспресс-газету" издание пишет, что с 2012 года Дмитрий числится совладельцем организации "Оружейные мастерские", сфера деятельности которой - производство оружия и боеприпасов. Доход компании составляет примерно 15 миллионов евро в год.

Присоединится ли Максим к команде брата - пока неизвестно, к тому же на это ничего и не указывает. В данный момент юморист занят налаживанием быта в израильской общине Кесария и решением организационных вопросов в связи с предстоящим туром - по городам страны он поедет уже в конце весны.

"Дорогие израильские зрители, спасибо вам за такую верность. Я вижу, как раскупаются билеты, а это уже 13-й мой концертный тур по Израилю за последние 20 с лишним лет. Ранее мы уже объявляли дополнительные концерты, но на них уже тоже проданы билеты", - рассказывал Галкин о грядущем туре.

Коснется ли известного артиста риск отмены концертов из-за вторжения его родной страны в Украину, пока неясно.

Тем временем, пока мысли Галкина заняты грядущими выступлениями, его супруга Алла Пугачева уже нарушила молчание и поделилась, когда планирует возвращаться в Россию - по ее словам, это произойдет уже осенью из-за детей: Лиза и Гарри обучаются в частной московской гимназии. Текущий учебный год школьники оканчивают дистанционно.