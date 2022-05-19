Сборная Чехии разгромила Латвию, забросив все шайбы в первом периоде

Встреча закончилась победой сборной Чехии со счётом 5:1 (5:0, 0:0, 0:1).

Абсолютно катастрофическим для сборной Латвии выдался первый период, в котором подопечные Харийса Витолиньша пропустили пять шайб. Уже на 5-й минуте Гинек Зогорна оказался первым на пятачке, обвёл Элвиса Мерзликина и легко отправил шайбу в сетку ворот.

20 секунд спустя сборная Латвии осталась в меньшинстве и практически сразу пропустила вторую шайбу, автором которой стал Роман Червенка. На этом чехи не останавливались и на 7-й минуте в третий раз огорчили Мерзликина - Михал Шпачек воспользовался ошибкой наших защитников, перехватил шайбу и спокойно поразил цель.

После этого игра немного успокоилась, но чехи всё равно доминировали и полностью контролировали ход встречи. До перерыва сборная Чехии ещё дважды поразила ворота Латвии усилиями Томаша Гертла и Давида Пастрняка, который провёл свой первый матч на турнире - нападающий прибыл в Финляндию после вылета "Бостона" из Кубка Стэнли.

Второй период оказался гораздо менее богатым на события. Сразу после перерыва Витолиньш решил провести замену в воротах и вместо Мерзликина на лёд отправился Артур Шилов. В целом команда выглядела лучше, создала несколько неплохих моментов, но настоящей угрозы у ворот Карела Веймелки по-прежнему не наблюдалось.

Единственный досточный внимания момент в третьем периоде произошёл на 42-й минуте, когда сборная Латвии смогла забить гол престижа. Атаку начал Рихард Букарт, который объехал ворота, нанёс бросок, Веймелка отбил перед собой, а первым на добивании оказался Артур Кулда. В оставшееся время сборная Латвии пыталась что-то создать впереди, а чехи спокойно доигрывали матч.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Чехия

После четырёх проведённых матчей сборная Латвии набрала 3 очка и занимает предпоследнее, 7-е место в турнирной таблице группы "В". На счету Чехии 7 очков и 4-е место в группе.

В пятницу, 20 мая, сборная Латвии проведёт матч против Австрии. Начало игры в 20:20 по латвийскому времени.