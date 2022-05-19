Умер греческий композитор Вангелис
Греческий композитор Вангелис Одиссеас Папатанасиу умер на 80-м году жизни, сообщает "Медуза" со ссылкой на газету "Катимерини". Он считается одним из первых исполнителей электронной музыки.
Греческий композитор Вангелис Одиссеас Папатанасиу умер на 80-м году жизни, сообщает "Медуза" со ссылкой на газету "Катимерини". Он считается одним из первых исполнителей электронной музыки.
Музыкант скончался поздно вечером 17 мая. Как сообщает издание Ta Nea, Вангелис лечился во французской клинике. У него был коронавирус.
Композитор получил известность в составе группы Aphroditeʼs Child, которую он основал вместе с Демисом Руссосом в 1967 году. Их альбом 666 считается классикой прогрессив-рока.
За свою жизнь Вангелис написал более 50 альбомов. Он является автором саундтреков к таким фильмам, как "Бегущий по лезвию", "Пропавший без вести", "Баунти", "Антарктическая история", "1492: Завоевание рая", "Александр". За музыку к фильму "Огненные колесницы" Вангелис получил "Оскар" и "Грэмми".
Видео: Музыка Вангелиса к фильму "Бегущий по лезвию"
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