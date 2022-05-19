Умер греческий композитор Вангелис

Музыкант скончался поздно вечером 17 мая. Как сообщает издание Ta Nea, Вангелис лечился во французской клинике. У него был коронавирус.

Композитор получил известность в составе группы Aphroditeʼs Child, которую он основал вместе с Демисом Руссосом в 1967 году. Их альбом 666 считается классикой прогрессив-рока.

За свою жизнь Вангелис написал более 50 альбомов. Он является автором саундтреков к таким фильмам, как "Бегущий по лезвию", "Пропавший без вести", "Баунти", "Антарктическая история", "1492: Завоевание рая", "Александр". За музыку к фильму "Огненные колесницы" Вангелис получил "Оскар" и "Грэмми".

Видео: Музыка Вангелиса к фильму "Бегущий по лезвию"