Сборная Казахстана дала бой Канаде, но всё равно потерпела поражение

Сборная Канады не без труда переиграла Казахстан. Матч проходил в Хельсинки и завершился победой канадцев со счётом 6:3 (3:2, 1:0, 2:1).

Казахстан вышел вперёд на 3-й минуте благодаря голу Егора Петухова. Минуту спустя Дилан Козенс сравнял счёт. На 13-й минуте Аркадий Шестаков, реализовав большинство, вновь вывел Казахстан вперёд, а на 15-й минуте Дрейк Батерсон восстановил равенство в счёте. За две минуты до перерыва Адам Лаури реализовал большинство и впервые в матче вывел вперёд Канаду.

На 33-й минуте Дэймон Сиверсон забил четвёртый гол, а на 48-й минуте Кирилл Савицкий отыграл одну шайбу. На 52-й минуте Дилан Козенс оформил дубль, а на последней минуте встречи - хет-трик.

В следующем матче Казахстан 20 мая сыграет со Словакией, а Канада 21 мая встретится со Швейцарией.

Видео: Лучшие моменты матча Канада - Казахстан

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