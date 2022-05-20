Онлайн ⟩ В Риге проходит шествие за снос памятника в Пардаугаве; задержаны 3 человека

Сегодня проходит шествие за снос памятника советским воинам в парке Победы, в котором, как планируется, примут участие около 5000 человек. RUS TVNET ведет прямую трансляцию с места событий.
Онлайн трансляция с места событий:
После 20:00 государственная полиция сообщила, что одной из зрительниц концерта в парке стало плохо. Ее передали на попечение медиков. Также полиция просит оценить свое состояние и если вы чувствуете себя плохо, обратиться за помощью. Если есть вероятность ухудшения здоровья, полиция призывает не оставаться посреди толпы.
На 20:00 Мероприятие проходит спокойно, без заметных инцидентов.
Около 19:40 все участники шествия собрались в парке, где речи общественных деятелей разбавляют музыкальные номера. Так, перед зрителями выступили IGO и группа Dzelzs vilks.
К 19:20 большинство людей собрались в парке, где перед ними выступают общественные деятели, патриоты Латвии, а также музыканты.
Государственная полиция сообщает, что к 19:00 задержано три человека.
Один задержанный пытался помещать шествию марша, находясь ближе к парку Победы. Еще один человек задержан за мелкое хулиганство. Он демонстрировали неадекватные жесты и выкрикивал ругательства. Третий задержанный демонстрировал российский флаг по телефону из общественного транспорта участникам марша.
К 18:40, видно, что шествие очень растянулось: пока одни участники входят на мост, другие идут по улицам Пардаугавы.
Государственная полиция в Twitter показала, как выглядит улица с участниками шествия с высоты птичьего полета:
Gājiens no Brīvības pieminekļa līdz Sakuras dārzam ir sācies. Valsts policija ir notikuma vietā un kā jau iepriekš ziņots, uzrauga sabiedrisko kārtību un drošību. *Foto uz pulksten 18.10. pic.twitter.com/IrcA310XwK
Мероприятие началось с исполнения участниками гимна Латвии. На шествие пришли преимущественно люди среднего возраста, есть также молодежь и дети. У многих с собой флаги Латвии, местами видны украинские флаги. Один из участников шествия принес кувалду, которая, по-видимому, символизирует намерение снести памятник советским воинам в парке Победы. Ход шествия контролируют несколько сотен полицейских.
Около 17:50, у памятника Свободы начинают собираться люди, но пока их гораздо меньше заявленных 5000 человек.
Около 16:40, до начала шествия еще больше часа, но у памятника Свободы уже дежурит полиция. Есть и кинологи с собаками.
Контекст событий
По заявлению Рижской думы, шествие пройдет с 18:00 до 20:30. Начнется от памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.
Шествие пройдет под лозунгом "За освобождение от советского наследия", и его участники будут требовать убрать все советские памятники и другие объекты на территории Латвии.
Что требуют организаторы и участники акции
Организаторы шествия выдвинули ряд требований президенту, Сейму и правительству.
Они требуют немедленно обобщить данные обо всех памятниках и памятных местах СССР, то есть российских оккупационных властей, а затем демонтировать их. Также организаторы шествия требуют сменить названия всех улиц, площадей и скверов в Латвии, связанных с советскими функционерами.
Организаторы шествия требуют срочно разработать и принять закон о выдворении нелояльных государству лиц из Латвии и лишении их гражданства, а также разработать закон, который запрещает баллотироваться на выборах Сейма, самоуправлений и Европарламента, занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях лицам, которые поддерживают агрессию России против Украины.
"На народном собрании 20 мая 2022 года, посвященном укреплению духа народа, его костяка и самосознания, мы выразим позицию о праздновании 9 мая в местах памяти оккупантов Латвии, российской армии, а также об освобождении от советского идеологического наследия - памятников и памятных знаков.
Никогда зло не испытывает триумф так уверенно, как тогда, когда хорошие люди ничего не делают. Так сделаем все, чтобы Латвия была государством, которое основано на европейских ценностях и заботится о своей уникальной идентичности", - заявили организаторы мероприятия.
Они также призывают патриотов Латвии, чьим родным языком не является латышский, но которые уважают ценности Латвии, в 18:00 прийти к памятнику Свободы, чтобы вместе отправиться в шествие к памятнику оккупации, где выступят патриоты Латвии и другие известные в обществе люди.
Ограничения движения из-за акции
Во время шествия введены ограничения на движение транспорта, в том числе перекрыт Каменный мост.
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