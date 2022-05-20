CША выделили $40 млрд на оружие и другую помощь Украине. Почему это важно и что получит Киев

Что именно отправят Украине

Украина очень рассчитывает на западное оружие для организации обороны и контрнаступления на позиции, уже занятые российской армией. При помощи этой техники она надеется сформировать новые подразделения, которые смогут вытеснить армию РФ с Донбасса, а также из Харьковской Запорожской и Херсонской областей.

Американские гаубицы M777 уже активно применяются на фронте ФОТО: Reuters

Поставки американский вооружений в Украину начались еще до начала вторжения, однако до войны и в самом ее начале Запад направлял туда в основном пехотное оружие - переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы, а также различные военные грузы - прежде всего, боеприпасы, амуницию, медицинские комплекты, приборы ночного видения. Эти поставки в результате помогли задержать российское наступление в самом начале войны.

Теперь Украине нужна реактивная и ствольная артиллерия, высокоточные боеприпасы, бронетехника и противовоздушные комплексы, беспилотники, противокорабельные ракеты. Кроме того, по мнению экспертов, украинским ВВС необходимы боевые самолеты и вертолеты.

Вооруженные силы Украины получают от США противотанковые ракетные системы "Джавелин" и "Стингер", которые доказали свою эффективность против российской бронетехники и авиации. Кроме того, Вашингтон направляет Киеву дроны-камикадзе, которые также можно использовать для уничтожения танков и БМП, другие беспилотники.

Самыми существенными пока стали поставки из США 90 дальнобойных гаубиц M777, которые уже применяются на фронте и, согласно оценкам экспертов, помогают украинской армии побеждать в артиллерийских дуэлях с россиянами. Кроме того, США направляют Киеву 16 вертолетов Ми-17 - они изначально предназначались для армии Афганистана, но их отправка была остановлена после прихода к власти талибов.

В четверг также стало известно, что Байден решил дополнительно предоставить Украине военную помощь на 100 млн долларов. Согласно заявлению американского президента, эти средства пойдут на поставку артиллерии, радаров и "другой техники, которую [украинцы] уже очень эффективно применяют на поле боя". В Пентагоне объяснили, что Киев получит еще 18 гаубиц M777 калибра 155 мм и столько же тактических автомобилей для их перевозки, а также три противоартиллерийских радара и полевую технику.

Кроме того, в списке вооружений для Украины, который Пентагон опубликовал 10 мая, - сотни бронированных машин, ракетные системы с лазерным наведением, противоартиллерийские радары и многое другое.

Власти Украины также настаивают, что им крайне необходимы современные ракетные системы залпового огня (в частности, HIMARS, дальность стрельбы которых составляет до 300 км). На вопросы о возможности поставок этого комплекса в Пентагоне говорят о продолжающихся дискуссиях. Однако в четверг американское издание Politico написало, что в Белом доме пока опасаются предоставлять Киеву настолько дальнобойную и мощную артиллерию, не желая рисковать резкой эскалацией конфликта в случае ударов этим оружием по территории России.

Предоставит ли Вашингтон "Гарпуны"?