Пт, 20.05.2022
"Памятник оккупантов" надо снести и затем смотреть, что делать с подобными памятниками в других местах страны. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

В Риге сегодня состоится открытие купального сезона

Пляж на Луцавсале ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 20 мая, в 12:00 на публичном пляже Луцавсалского залива состоится открытие купального сезона, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

В ходе мероприятия специалисты Рижской муниципальной полиции по безопасности на воде и гражданской обороне расскажут о новостях этого сезона, прошлом сезоне, а также продемонстрируют действия по спасению утопающего.

В этом случае в спасательных работах также будет задействован дрон, что является новшеством в работе спасателей муниципальной полиции.

О готовности купальных мест к сезону с точки зрения благоустройства расскажут представители департамента жилья и окружающей среды.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back