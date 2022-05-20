В Риге сегодня состоится открытие купального сезона
В пятницу, 20 мая, в 12:00 на публичном пляже Луцавсалского залива состоится открытие купального сезона, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
В пятницу, 20 мая, в 12:00 на публичном пляже Луцавсалского залива состоится открытие купального сезона, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.
В ходе мероприятия специалисты Рижской муниципальной полиции по безопасности на воде и гражданской обороне расскажут о новостях этого сезона, прошлом сезоне, а также продемонстрируют действия по спасению утопающего.
В этом случае в спасательных работах также будет задействован дрон, что является новшеством в работе спасателей муниципальной полиции.
О готовности купальных мест к сезону с точки зрения благоустройства расскажут представители департамента жилья и окружающей среды.
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