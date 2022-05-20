Выявлен 121 новый случай Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 148,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2308 лабораторных тестов на Covid-19, 5,2% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 43 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 78 были вакцинированы.

На данный момент в Латвии скончались 5813 человек, инфицированных Covid-19. С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 826 856 человек в Латвии.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось с 169 до 156 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализировано 13 пациентов с коронавирусом, выписаны 23 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 39 пациентов, из них у 32 среднетяжелое течение заболевания, состояние семи человек - тяжелое.