"Там ад". Зеленский заявил, что российские войска полностью уничтожили Донбасс
Вечером в четверг президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением, в котором рассказал, что российские войска "полностью уничтожили" Донбасс.
Вечером в четверг президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением, в котором рассказал, что российские войска "полностью уничтожили" Донбасс.
В ходе видеообращения Зеленский обвинил российскую армию в стремлении убить как можно больше жителей Украины и нанести по возможности наибольший ущерб.
Кроме того, он повторил свои слова о том, что Россия совершает геноцид.
"Там ад - и это не преувеличение", - сказал Зеленский, добавив, что 12 человек погибли по итогам "жестокого и абсолютно бессмысленного обстрела" в Северодонецке 19 мая.
"Продолжаются постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, Донбасс полностью разрушен", - заявил он.
Напомним, в последние недели Россия сконцентрировала большую часть своих сил на востоке Украины и объявила своей новой целью полный захват Донецкой и Луганской областей.
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