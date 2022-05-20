"Там ад". Зеленский заявил, что российские войска полностью уничтожили Донбасс

В ходе видеообращения Зеленский обвинил российскую армию в стремлении убить как можно больше жителей Украины и нанести по возможности наибольший ущерб.

Кроме того, он повторил свои слова о том, что Россия совершает геноцид.

"Там ад - и это не преувеличение", - сказал Зеленский, добавив, что 12 человек погибли по итогам "жестокого и абсолютно бессмысленного обстрела" в Северодонецке 19 мая.

"Продолжаются постоянные удары по Одесской области, по городам центральной Украины, Донбасс полностью разрушен", - заявил он.

Напомним, в последние недели Россия сконцентрировала большую часть своих сил на востоке Украины и объявила своей новой целью полный захват Донецкой и Луганской областей.