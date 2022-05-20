Сборные Финляндии и Германии разгромили своих соперников

Сборная Финляндии на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере разгромила Великобританию - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). Голами в составе победителей отметились Никлас Фриман, Юусо Хиетанен, Валттери Фильппула, Йоэль Армиа, Саку Мяэналанен и Тони Раяла.

Для сборной Финляндии эта победа стала четвёртой на турние. Команда набрала 13 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы "В". Великобритания с одним очком занимает последнее, 8-е место в группе.

В следующем матче Финляндия 21 мая сыграет с Австрией, а Великобритания 22 мая встретится с Латвией.

Видео: Лучшие моменты матча Финляндия - Великобритания

В параллельном матче в Хельсинки сборная Германии разгромила Италию со счётом 9:4 (4:0, 2:1, 3:3). В составе сборной Германии голы забили Ясин Эхлиз, Даниэль Фишбух, Александр Карачун, оформившие по дублю, а также Лукас Райхель, Самуэль Сорамис и Кай Висман. За Италию шайбы забросили Томмасо Траверса, Лука Фриго, Даниэль Мантенуто и Алекс Петан.

Таким образом, сборная Германии одержала четвёртую победу подряд и с 12 очками занимает 3-е место в группе "А". Италия потерпела поражение в каждой из пяти встреч турнира и с одним очком занимает 7-е место.

В следующем матче Германия 22 мая сыграет с Казахстаном, а Италия 21 мая встретится со Словакией.

Видео: Лучшие моменты матча Германия - Италия

Чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.