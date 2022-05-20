На чемпионате мира вспыхнул скандал из-за одного вопроса женщине-тренеру

29-летняя Кэмпбелл во время интервью получила вопрос от словацкой журналистки RTVS Барборы Жачиковой: "Каково быть такой привлекательной женщиной в окружении привлекательных мужчин? Может, кто-то нравится вам больше других?".

"Извините, я не понимаю, что вы хотите сказать", - ответила помощница наставника немецкой команды.

Словацкая журналистка повторила свой вопрос, на что Кэмпбелл ответила: "Это моя работа. Игроки делают свою работу. У нас хорошие профессиональные отношения с игроками, но ничего более".

После интервью канадка сообщила пресс-атташе сборной Германии, что этот вопрос ей не понравился. Инцидент не остался незамеченным и многие СМИ единодушно осудили бестактный вопрос журналистки, встав на защиту Кэмпбелл.

Jessica Campbell, a former member of the Canadian National Women’s team, is the first-ever female assistant coach at the @IIHFHockey Men’s World Championship. She had a long interview session with European reporters this morning in Helsinki. pic.twitter.com/EteLpd7Xuz — Gord Miller 🌻 (@GMillerTSN) May 18, 2022

СМИ разных стран подхватили это интервью, раздув из инцидента настоящий скандал. "Позор на сто лет", - написала словацкая Pravda. "Это ещё больший стыд, чем наша игра в атаке со Швейцарией. Для журналиста это позор", - написало словацкое издание sport.sk.

"Возмутительный намёк шокировал женщину-тренера, которая вошла в историю чемпионатов мира", - написало финское издание Yle.

Джессика Кэмпбелл занималась хоккеем с детства, а в 2010 году стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. Она была капитаном той команды и забросила победную шайбу в овертайме против хоккеисток и США.

В 2017 году она завершила карьеру игрока, поработала тренером в женских хоккейных командах, а в 2019 году перебралась в Европу и стала играющим тренером в шведском женском клубе "Мальмё Редхоукс".

Весной 2022-го она присоединилась к тренерскому штабу немецкого клуба "Нюрнберг Айс Тайгерс", а всего через пару недель после этого получила назначение в сборную Германии, которую возглавляет Тони Сёдерхольм.

В сборной Германии Кэмпбелл работает с хоккеистами индивидуально, а также участвует в разработке тактики при игре в численном большинстве.

Чемпионат мира по хоккею 2022 года проходит в Финляндии с 13 по 29 мая.