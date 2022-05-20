Посольство Латвии в Москве наблюдает большой интерес к выезду граждан России из страны

Он рассказал, что, несмотря на поправки к закону об иммиграции, которые приостанавливают выдачу некоторых категорий временных видов на жительство гражданам России до 30 июня 2023 года, количество заявлений на получение видов на жительство, принятых в посольстве, растет, особенно от граждан России - репатриантов, для воссоединения семей с гражданами Латвии и от получателей Синей карты ЕС.

Также, по словам пресс-секретаря МИД, возрос интерес к получению латвийского гражданства.

С прекращением подачи заявлений на получение визы для граждан России, за исключением гуманитарных случаев, количество заявлений на получение визы, принимаемых в посольстве, значительно сократилось.

Количество консульских услуг также увеличилось из-за закрытия латвийских представительств в Санкт-Петербурге и Пскове, и особенно высок спрос со стороны тех, кто до сих пор получал услуги в Петербурге, отметил Бекерис.

Он также указал, что повышенный интерес латвийских граждан к возвращению в Латвию наблюдался через несколько недель после начала российского вторжения в Украину. В настоящее время в поле зрения посольства находятся лишь некоторые семьи, переезжающие в Латвию.