Артур Шилов в серии буллитов принёс победу сборной Латвии над Австрией

Встреча закончилась победой сборной Латвии со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0).

С первых минут место в воротах сборной Латвии занял Артур Шилов, а не Элвис Мерзликин. Кроме того, матч против Австрии стал для 19-летнего Клавса Вейнбергса дебютным в составе сборной на чемпионатах мира. В первом периоде небольшим преимуществом владели австрийцы, но ни один из моментов у ворот обеих сборных нельзя было назвать опасным.

Второй период получился гораздо насыщеннее на события. Практически сразу после перерыва австрийцы провели быструю контратаку и Бенжамин Нисснер, который остался без присмотра, получил передачу и хлёстким броском отправил шайбу в "девятку".

Четыре минуты спустя голом ответила сборная Латвии - шайба оказалась у Яниса Якса, который увидел справа Рудолфа Балцерса, отдал передачу и тот нанёс классный бросок в ближний угол. На 30-й минуте Латвия вышла вперёд после гола Рихарда Букартса, который аккуратно подставил клюшку и подкорректировал бросок Карлиса Чуксте.

Меньше минуты спустя арбитры приняли довольно спорное решение и удалили сразу двоих латвийских игроков - Родриго Аболса за грубость, а Кристапа Зиле за задержку клюшкой. В формате "5 на 3" долго выстоять не удалось и Доминик Хенрих вновь восстановил равновесие на табло.

В оставшееся время сборная Латвии владела преимуществом и сумела воплотить его в заброшенную шайбу - Балцерс перехватил шайбу в центре, отдал Рихарду Букартсу, тот в касание вернул обратно и Рудолф вывел сборную Латвии вперёд - 3:2.

Третий период запомнился лишь голом Килиана Цюнделя на 46-й минуте. Австрийский защитник нанёс сильный бросок от синей, шайба отрикошетила от конька Мамчицса, находящегося перед воротами, и влетела в сетку. Без шансов для Шилова. В оставшееся время команды успокоились и довели дело до овертайма.

В дополнительное время обе команды провели несколько очень грозных атак, но самым запоминающимся стал бросок Роналда Кениньша, после которого шайба угодила сразу в обе штанги и предательски не влетела в ворота. В серии буллитов точными бросками в составе нашей сборной отметились Николай Елисеев и Роберт Букартс, а победу латвийской сборной принёс Артур Шилов, который парировал три броска соперников.

В воскресенье, 22 мая, сборная Латвии проведёт матч против Великобритании. Начало игры в 16:20 по латвийскому времени.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Австрия

В параллельном матче сборная Казахстана проиграла в пятом матче подряд, с минимальным счётом уступив Словакии - 3:4 (2:1, 0:3, 1:0). Голами в составе победителей отметилсь Андрей Коллар, Мартин Фегервары, Адам Лишка и Юрай Слафковски. За Казахстан забивали Дмитрий Шевченко и Кирилл Панюков, который оформил дубль.

В следующем матче Казахстан 22 мая сыграет с Германией, а Словакия 21 мая встретится с Италией. После пяти туров Казахстан без очков занимает последнее место в группе "А", а Словакия с 6 очками поднялась на 5-е место.

Видео: Лучшие моменты матча Казахстан - Словакия