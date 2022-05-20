Фото ⟩ Некуда идти: в Харькове на станциях метро продолжают жить люди

На станциях метро - особенно в наиболее подвергнутых обстрелам районах по-прежнему находятся кровати и на земле разложены матрасы, а рядом - скромная жизнь харьковчан, оставшихся без крова.

По этой причине жизнь в Харькове пока не может вернуться на привычные рельсы - с курсирующими поездами метро.

Галерея: Жизнь в харьковском метро

Мэр Харькова пытался уговорить жителей покинуть станции метро и предложил разместить их в гостиницах, однако жителям мир пока кажется слишком хрупким, чтобы послушаться, пишет DW.

За границей города периодически продолжаются обстрелы, однако ситуация значительно улучшилась. На улицах гораздо больше людей, и впервые после вторжения России снова начали курсировать автобусы и трамваи, отмечают журналисты NPR.

Галерея: Харьков. 15 мая 2022 года