Пт, 20.05.2022
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Фото ⟩ Некуда идти: в Харькове на станциях метро продолжают жить люди

Харьковское метро. 19 мая ФОТО: SERGEY KOZLOV / EPA

Украинской армии недавно удалось выбить их Харькова российские войска. Во время вторжения многие мирные жители прятались от обстрелов в харьковском метро. Однако, несмотря на то, что бои там больше не ведутся, большей части людей просто больше некуда идти.

На станциях метро - особенно в наиболее подвергнутых обстрелам районах по-прежнему находятся кровати и на земле разложены матрасы, а рядом - скромная жизнь харьковчан, оставшихся без крова.

По этой причине жизнь в Харькове пока не может вернуться на привычные рельсы - с курсирующими поездами метро.

Галерея: Жизнь в харьковском метро

Мэр Харькова пытался уговорить жителей покинуть станции метро и предложил разместить их в гостиницах, однако жителям мир пока кажется слишком хрупким, чтобы послушаться, пишет DW.

За границей города периодически продолжаются обстрелы, однако ситуация значительно улучшилась. На улицах гораздо больше людей, и впервые после вторжения России снова начали курсировать автобусы и трамваи, отмечают журналисты NPR.

Галерея: Харьков. 15 мая 2022 года

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