Завершены работы 1-го этапа модернизации пограничных пунктов "Силене" и "Патерниеки"

Проекты модернизации ППП завершают работы в рамках 1-го этапа модернизации ППП на латвийско-белорусской границе. Цели проекта – внедрить новый подход к проведению пограничного и таможенного контроля, сделав его более эффективным и быстрым, что окажет положительное влияние на пропускную способность ППП и повысит безопасность внешней границы ЕС.

В ходе реализации проекта проведены работы по перестройке территорий ППП, расширена стоянка для грузовых автомобилей, заменена кровля и восстановлен фасад, расширено количество проверочных полос, чтобы повысить эффективность работы ППП, установлены панели для организации дорожного движения и осуществлены другие работы.

После выделения дополнительного финансирования совокупные расходы на строительные работы в рамках 1-го этапа развития ППП "Патерниеки" и "Силене" составили 5,96 миллиона евро.

ФОТО: Пресс-фото

Модернизация ППП "Силене" выполнена объединением ВА. В рамках проекта расширено административное здание (оборудован терминал для контроля пассажиров автобуса), проведена перестройка территории, демонтированы прежние контрольные павильоны и установлены четыре новых, контрольные павильоны и пристройки к административному зданию – терминалу контроля пассажиров – приспособлены для служебных нужд. До конца следующей недели планируется начать переезд служб в новые помещения.

В свою очередь, работы по модернизации ППП "Патерниеки" проводило предприятие MMG. В рамках проекта было расширено административное здание (оборудован терминал для контроля пассажиров автобуса), проведена перестройка территории, демонтированы прежние контрольные павильоны и установлены три новых, контрольные павильоны и пристройки к административному зданию – терминалу контроля пассажиров – приспособлены для служебных нужд. В ближайшее время планируется начать переезд служб в новые помещения.

ФОТО: Пресс-фото

Содержание важных для безопасности Латвии и Европейского союза объектов и развитие границ является одним из направлений деятельности VNĪ. В целом в осуществляемую под руководством VNĪ модернизацию пунктов пограничного перехода в настоящий момент инвестируется приблизительно 72,9 миллиона евро. После завершения планируемых работ до конца 2023 года для работников пунктов пограничного контроля будут созданы удобные и современные условия труда, улучшена необходимая для пограничного и таможенного контроля инфраструктура, что сделает пересечение границы более эффективным и быстрым.

VNĪ реализует несколько проектов модернизации ППП. В ближайшем месяце также будут завершены работы 1-го этапа модернизации ППП "Терехово". В свою очередь, на ППП "Гребнево" завершились проектировочные работы, и в ближайшее время начнется строительство павильонов.