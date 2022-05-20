РФ остановила поставки газа в Финляндию

С этого дня и в течение лета Gasum собирается поставлять газ из других источников по трубопроводу Balticconnector, который идет из Эстонии. В компании Gasum заверили, что в ближайшие месяцы продолжат поставлять своим клиентам газ.

Ранее "Газпром" уведомил Gasum, что утром 21 мая прекратит поставки газа. Это произошло после отказа Финляндии платить за российский газ в рублях.

Теперь финская компания намерена оспорить решение "Газпрома" в арбитражном суде.

Большую часть газа Финляндия импортирует из России, однако он все равно составляет всего около пяти процентов энергопотребления этой страны, передает Reuters.

Как сообщалось, Россия потребовала от стран, которые объявила "недружественными" с 1 апреля по ранее заключенным контрактам платить в рублях. Польша и Болгария отказались делать это, вследствие чего поставки в эти страны были прекращены.

Согласно заявлениям правительства РФ, около половины предприятий-импортеров газа из России уже открыли счета в Газпромбанке, чтобы производить оплату по российской схеме в рублях.