РФ перекроет поставки газа в Финляндию 21 мая - страна отказалась платить в рублях

Финляндия намерена восполнить образовавшийся дефицит с помощью газопровода Balticconnector, который идет из Эстонии. В компании Gasum заверили, что в ближайшие месяцы продолжат поставлять своим клиентам газ.

Ранее финское предприятие отказалось оплачивать российский газ в рублях (этого потребовала Россия), теперь компания намерена оспорить это в арбитражном суде.

Большую часть газа Финляндия импортирует из России, однако он все равно составляет всего около пяти процентов энергопотребления этой страны, передает Reuters.

Как сообщалось, Россия потребовала от стран, которые объявила "недружественными" с 1 апреля по ранее заключенным контрактам платить в рублях. Польша и Болгария отказались делать это, в следствие чего поставки в эти страны были прекращены.

Согласно заявлениям правительства РФ, около половины предприятий-импортеров газа из России уже открыли счета в Газпромбанке, чтобы производить оплату по российской схеме в рублях.