Пт, 20.05.2022
Соединенные Штаты будут сотрудничать с Финляндией и Швецией в противостоянии любым угрозам нашей общей безопасности. Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США

Реагируя на расширение НАТО Россия построит новые военные базы на западе страны

NATO lennuk Kuressaare lennuväljal ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Россия построит новые военные базы на западе страны в ответ на расширение НАТО, заявил в пятницу, 20 мая, министр обороны России Сергей Шойгу.

На коллегиальном заседании в Минобороны Он сообщил, что до конца года в Западном военном округе будет создано 12 армейских частей и подразделений.

Он добавил, что в конце этого года армия планирует получить более 2000 единиц современного вооружения и военной техники.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, что вызвало шок во всем мире.

Финляндия и Швеция, которые десятилетиями не участвовали в вооруженных союзах, решили подать заявку на вступление в НАТО, несмотря на угрозы Кремля. На данный момент Турция заблокировала включение стран в альянс, переговоры по этому поводу продолжаются.

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