Реагируя на расширение НАТО Россия построит новые военные базы на западе страны

На коллегиальном заседании в Минобороны Он сообщил, что до конца года в Западном военном округе будет создано 12 армейских частей и подразделений.

Он добавил, что в конце этого года армия планирует получить более 2000 единиц современного вооружения и военной техники.

24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, что вызвало шок во всем мире.

Финляндия и Швеция, которые десятилетиями не участвовали в вооруженных союзах, решили подать заявку на вступление в НАТО, несмотря на угрозы Кремля. На данный момент Турция заблокировала включение стран в альянс, переговоры по этому поводу продолжаются.