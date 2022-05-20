Реагируя на расширение НАТО Россия построит новые военные базы на западе страны
Россия построит новые военные базы на западе страны в ответ на расширение НАТО, заявил в пятницу, 20 мая, министр обороны России Сергей Шойгу.
Россия построит новые военные базы на западе страны в ответ на расширение НАТО, заявил в пятницу, 20 мая, министр обороны России Сергей Шойгу.
На коллегиальном заседании в Минобороны Он сообщил, что до конца года в Западном военном округе будет создано 12 армейских частей и подразделений.
Он добавил, что в конце этого года армия планирует получить более 2000 единиц современного вооружения и военной техники.
24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины, что вызвало шок во всем мире.
Финляндия и Швеция, которые десятилетиями не участвовали в вооруженных союзах, решили подать заявку на вступление в НАТО, несмотря на угрозы Кремля. На данный момент Турция заблокировала включение стран в альянс, переговоры по этому поводу продолжаются.
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