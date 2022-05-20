Матерные выкрики, флаг России: за что полиция задерживала на шествии против памятников СССР

Как сообщает полиция, человек лег на улицу ближе к парку Победы, чтобы помешать шествию.

Еще один человек задержан за мелкое хулиганство. Он из общественного транспорта показывал участникам шествия непристойные жесты и выкрикивал лозунги. Также задержан человек, который из общественного транспорта показывал участникам шествия в телефоне российский флаг.

Как сообщалось, в шествии "За освобождение от советского наследия" приняли участие около 5 тыс. человек. Шествие прошло от памятника Свободы через Каменный мост до парка Победы в Пардаугаве.

В целом шествие прошло спокойно, без эксцессов. Около семи часов вечера шествие завершилось в парке Победы, где его инициаторы выступили с речами, которые участники шествия встречали громкими аплодисментами и выкриками.

Видео: Репортаж с шествия против памятников СССР в Латвии