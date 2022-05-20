Главное за 20 мая ⟩ Шествие против памятников СССР, уничтожение Донбасса и 4 этапа достижения мира

Новости Латвии:

Сегодня, 20 мая, прошло шествие и концерт за снос памятника советским воинам в парке Победы, в котором приняли участие около 5000 человек. RUS TVNET вел прямую трансляцию с места событий.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отклонил требование России по поводу компенсации за снос памятника в Пардаугаве. Как министр указал в Twitter, Россия сообщила, что захочет от Латвии компенсацию за "снос памятника оккупантов".

В Латвии, согласно официальным данным, около 30 тысяч беженцев из Украины, и в большинстве своем - это женщины с детьми. Как женщины из Украины устраивают своих детей в дошкольные учреждения в Латвии и какую помощь предоставляет государство детям военных беженцев?

Премьер-министр Кришьянис Кариньш уже принял отставку бывшего министра внутренних дел Марии Голубевой. О том, как сама министр оценивает нынешние правила игры в правительстве, задачах следующего министра, а также о ее дальнейшей деятельности как в партии, так и в Сейме, Голубева рассказала в интервью передаче TVNET Nedēļas fokusā.

Главное за рубежом:

Военнослужащий российской армии Вадим Шишимарин признал свою вину в убийстве безоружного мирного жителя в Украине, сообщает ВВС. В ходе расследования выяснилось, что этот 21-летний солдат 28 февраля убил 62-летнего невооруженного жителя поселка городского типа Чупаховка Сумской области, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

Вечером в четверг президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением, в котором рассказал, что российские войска "полностью уничтожили" Донбасс.

Правительство Италии подготовило предложения по достижению мира в Украине. 18 мая МИД Италии подал план в ООН, а днем позже его текст опубликовала итальянская газета La Repubblica и ряд других итальянских СМИ.

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Впервые на чемпионате мира среди мужчин в тренерском штабе одной из сборных находится женщина. Канадка Джессика Кэмпбелл является ассистенткой главного тренера сборной Германии Тони Сtдерхольма. Накануне на турнире в Финляндии вспыхнул скандал, связанный с тренером-женщиной.

Младшая дочь президента России Катерина Тихонова состоит в отношениях с известным артистом балета Игорем Зеленским, работавшим в последние годы в Германии, и у них есть дочь 2017 года рождения, пришли к выводу российские и немецкие журналисты-расследователи. Ранее СМИ утверждали, что у старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой появился новый партнер и ребенок от него.

В пятом матче на чемпионате мира по хоккею сборной Латвии будет противостоять команда Австрии. Следите за ходом встречи в нашей текстовой онлайн-трансляции!