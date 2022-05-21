Сестра Бузовой попала в аварию

Сестра Ольги Бузовой действовала по всем правилам дорожного движения. К сожалению Анне не удалось избежать столкновения.

"Я оказалась между двух машин. Первый резко затормозил ни с того ни с сего. Я успела притормозить! Но сзади в меня со всей дури въехал парень, подтолкнув мою на полметра вперед", - объяснила она.

Анна Бузова подчеркнула, что работник ГИБДД был в шоке от ДТП. Он сказал Анне, что ему обидно за нее, ведь девушка дистанцию соблюдала, и вовремя отреагировала. К сожалению, машина Анны всмятку.

"И с шеей что-то… от удара видимо", - пожаловалась она.

В ДТП никто не пострадал. Виновником аварии стал молодой мужчина, который отвлекся на телефонный звонок во время вождения. После аварии Анна Бузова отложила все дела и поехала домой.

Напомним, Анна Бузова в ноябре 2020 года перенесла инсульт.

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