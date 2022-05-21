Сборная Швеции потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сборная Дании всухую обыграла Францию и ещё больше приблизилась к зоне плей-офф. Матч проходил в Хельсинки и завершился победой датской команды со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Голами в составе датчан отметились Петер Регин (17-я минута), Йоахим Блихфельд (26`) и Юлиан Якобсен (59`), который забил в пустые ворота.

Для сборной Дании эта победа стала третьей на текущем чемпионате мира и с 9 очками команда занимает 4-е место в группе "А". Французы потерпели третье поражение и с 5 очками располагаются на 6-й строчке. В следующем матче Франция 22 мая сыграет со Швейцарий, а Дания 23 мая встретится с Канадой.

Видео: Лучшие моменты матча Франция - Дания

В параллельном матче сборная США нанесла Швеции первое поражение на чемпионате мира. Матч проходил в Тампере и завершился победой американской команды в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Шведы вышли вперёд на третьей минуте благодаря голу Расмуса Далина, но уже на 8-й минуте Адам Годетт сравнял счёт. В конце второго периода Нейт Шмидт, реализовав численное большинство, вывел вперёд американскую сборную. На 47-й минуте Карл Грундстрём восстановил равенство в счёте, а победу на последней минуте овертайма США принёс Годетт, оформивший дубль.

После пяти проведённых матчей сборная Швеции с 12 очками занимает 2-е место в группе "В". Следом идут американцы с 10 очками. В следующем матче США 23 мая сыграют с Чехией, а Швеция 22 мая встретится с Норвегий.

Видео: Лучшие моменты матча США - Швеция