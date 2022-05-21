Легендарный игрок "Челси" Дрогба остановил войну в Африке

"Это было ужасно. Когда я позвонил сестре, услышал стрельбу возле дома. Мои родные все четыре дня прятались под кроватью и вылезали только за едой",

- рассказывал BBC бывший футболист из Кот-д’Ивуара Себастьян Гнахор.

К 2004 году военный конфликт немного стих - война перешла в затяжной конфликт. Только по официальным данным потери составляли около 3 тысяч человек. Но в 2005 году напряжение в стране снова начало расти. Страна готовилась к новому этапу гражданской войны.

В такой напряжённой обстановке сборная Кот-д’Ивуара подошла к решающему матчу за попадание на чемпионат мира. Для первого в истории страны выхода в финальную часть ЧМ Дрогба и команде нужно было обыграть сборную Судана.

И им это удалось - Кот-д’Ивуар обыграл Судан со счетом 3:1. Это была важная победа для Дрогба и всего Кот-д’Ивуара. Позже произошло не менее важное событие. Футболисты в раздевалке стадиона "Аль-Меррих" сняли незабываемое видео. Игроки встали друг рядом с другом - на передний план вышел капитан Дрогба с микрофоном в руке и сказал:

"Мужчины и женщины Берега Слоновой Кости. Люди с севера, юга, центра, запада. Сегодня мы доказали, что все ивуарийцы могут сосуществовать и играть вместе с общей целью - пройти отбор на чемпионат мира. Мы обещали подарить вам праздник, теперь мы обращаемся к вам, стоя на коленях. Прощение. Прощение. Единственная страна в Африке, обладающая таким богатством, не должна погрузиться в войну. Пожалуйста, сложите оружие и проведите выборы".

"Мы хотим повеселиться, так что перестаньте палить из своего оружия", - радостно запели игроки в конце видео.

Видео: Обращение Дрогба против гражданской войны

Видеоролик начали крутить по всем каналам страны - многие действительно сложили оружие. Но самые важные события происходили в правительстве. Конфликтующие стороны сели за стол переговоров и спустя несколько месяцев подписали соглашение о прекращении огня.

Гражданская война заморозилась, но не закончилась. В 2006 году Дрогба получил приз как лучший футболист Африки и отправился в тур по городам Кот-д’Ивуара, в том числе и в северные регионы. Там он пообещал, что сентябрьский матч с Мадагаскаром пройдёт не в Абиджане, а в Буаке - центре восстания.

"Учитывая, что Дрогба родом с юга - из района Гбагбо - в то время он был просто богом, - говорит Остин Меррил, репортер Vanity Fair, работавший в Кот-д'Ивуаре. - Атмосфера в тот день в Буаке накалилась от предвкушения. Это было полное сумасшествие. Люди ехали на крышах машин, оружие выскальзывало из рук возбуждённых солдат. Внутри самого стадиона правительственные и повстанческие войска перебрасывались кричалками. Это было заметным изменением по сравнению с насилием недавнего прошлого".

Сборная Кот-д’Ивуара разгромила Мадагаскар со счётом 5:0. На трибунах в это время недавние враги обнимались и праздновали победу вместе.

В том же году стороны подписали мирное соглашение, и война была остановлена.

"По всей стране царила эйфория, все праздновали вместе, - вспоминает Себастьян Гнахор. - Мы так надеялись на Дрогба и его команду. Туре с севера, Дрогба с юга. Это была настоящая ивуарийская мозаика".

К сожалению, после скандальных выборов 2010 года в стране снова разразилась гражданская война, погибло несколько сотен человек. Вмешалась миссия ООН при поддержке французских войск. Лорана Гбагбо отстранили от власти и судили в Гааге, а президентом стал его давний оппонент Алассан Уоттара.

Дрогба и футболисты сборной Кот-д’Ивуара не смогли полностью остановить военные действия в своей родной стране. Но они показали невероятную силу футбола, способную объединить даже тех, кто недавно был готов убить друг друга.