Видео ⟩ В Германии бушует сильный ветер и торнадо: ранены десятки людей
В пятницу вечером, 20 мая, десятки людей пострадали в результате сильных ветров и торнадо в Германии, сообщили DPA официальные лица.
В пятницу вечером, 20 мая, десятки людей пострадали в результате сильных ветров и торнадо в Германии, сообщили DPA официальные лица.
Три торнадо пересекли Северный Рейн-Вестфалию, подтвердила в субботу, 21 мая, метеорологическая служба Германии.
Tornado Blick von Höxter auf Lütmarschen @sturmwetter1703 @Kachelmannwettr @DWD_presse @Tornadoliste @tornadomap_org @MichaelHutter6 pic.twitter.com/xtCN6Rpojr— Nils (@Aturex420) May 20, 2022
Торнадо зарегистрированы в Падерборне, Липпштадте и Литмарсене, одном из районов Хекстера.
По данным полиции, в Падерборне пострадали 43 человека.
Три человека получили серьезные ранения, а один был доставлен самолетом в больницу в Билефельде, в 50 километрах от места происшествия.
Здания в торговом районе сильно повреждены, в них проводятся уборочные работы.
#Unwetterwarnung Andernach, 20.05.22,#RLP 🙃 pic.twitter.com/5WeHmX3Ict— Ivo vom Rhein (@mueller_ivo) May 20, 2022
Шторм в Липпштадте также нанес большой ущерб, но там никто не пострадал.
Сильные штормы были и в других частях Германии.
В пятницу вечером в Баварии 14 человек, в том числе несколько детей, пострадали в результате обрушения деревянного здания.
Из-за шторма в Лейпциге рок-группа Rammstein была вынуждена прервать свой концерт на 30 минут.
#unwetter— Sabine Maur (@SabineMaur) May 20, 2022
5 cm große hagelkörner in #neuwied. mein bruder staunt 😵💫 pic.twitter.com/pkzYAwsG1F
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