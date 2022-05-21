Шлесерс: правящая коалиция действует неуклюже, а иногда даже преступно

Он вспомнил 1-й съезд партии в Андрейосте, на котором из-за связанных с пандемией ограничений смогли присутствовать не более 50 человек. "Это абсурдное распоряжение, из-за которого мы не смогли собраться все вместе, показало нам реальную ситуацию в Латвии. Когда разразилась пандемия, правительство действовало неуклюже, порой даже преступно. Были приняты совершенно нелогичные решения в связи с пандемией. Ведущие руководители страны не вышли к народу. В настоящее время ничего не изменилось", - сказал Шлесерс.

В своем выступлении Шлесерс также упомянул войну, которую ведет Россия в Украине. "Я тоже не верил, что в наше время может произойти что-то подобное, но нынешняя правящая в Латвии коалиция использует эту войну в Украине, чтобы "почистить перья"", - выразился Шлесерс.

В качестве еще одного примера неспособности правительства работать на людей Шлесерс привел события 9 и 10 мая. "Понятно, что война в Украине будет долгой. Спецслужбы приняли правильное решение об ограничении доступа к памятнику в парке Победы. 9 мая прошло без инцидентов, что не понравилось коалиции, поэтому в ночь с 9 на 10 мая было принято решение убрать цветы, возложенные к памятнику", - сказал Шлесерс.

Шлесерс добавил, что "если мы не покончим с этим сейчас, то ясно, что через четыре года спасать будет нечего". Он считает, что необходимо совершенно другое правительство, и партия готова взять на себя ответственность за людей, готовых поддержать страну.

Шлесерс сообщает, что в настоящее время в партии зарегистрировано 1040 членов, на съезд было выдвинуто 200 делегатов, из них явились 157 человек.