Президент: "Военная помощь Украине - это не благотворительность"

ИТМ является принципиально новой площадкой для обмена идеями и знаниями между организациями гражданского общества в государствах-участницах инициативы.

"Инициатива трех морей уникальна своими руководящими принципами - она мотивирована политически и экономически. ИТМ предусматривает общее определение региональных интересов между 12 государствами-членами, которые одновременно входят в состав Европейского союза, и наши интересы основаны на общем прошлом и едином видении будущего", - отметил Левитс.

Президент заявил, что исторический опыт нашего региона позволяет нам лучше осознавать угрозы демократии, поэтому мы чувствуем особое единство с Украиной.

"Военная помощь Украине - это не благотворительность, и украинцы не должны выражать нам особую благодарность.

Мы помогаем Украине, потому что в наших интересах, чтобы Украина не проиграла эту войну, а победила в ней", - сказал Левитс.

Президент также подчеркнул, что целью ИТМ является не только развитие цифровых, энергетических и транспортных связей в нашем регионе, но и укрепление контактов между нашими обществами, поэтому деятельность гражданского общества играет особенно важную роль в Инициативе трех морей.

Президент выразил надежду, что Форум гражданского общества станет новой традицией Инициативы трех морей.