Байден подписал закон о выделении Украине помощи в 40 млрд долларов

Байден находится с визитом в Южной Корее, поэтому законопроект привезли ему сюда для подписи из США.

Одобренный законопроект предусматривает общую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.

"Помощь уже в пути. Реальная помощь. Значительная помощь. Помощь, которая может сделать украинцев победителями", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

После принятия этого закона, общий объем помощи Украине, который выделила Украина, достиг около 54 млрд долларов.