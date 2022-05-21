Сб, 21.05.2022
Там ад - и это не преувеличение Владимир Зеленский о происходящем на Донбассе
Владимир Зеленский о происходящем на Донбассе

Байден подписал закон о выделении Украине помощи в 40 млрд долларов

Джо Байден ФОТО: EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL

Президент США Джо Байден в субботу, 21 мая, подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 млрд долларов, что обеспечит постоянный поток поставок оружия и экономическую поддержку Украине в войне с Россией, сообщили в Белом доме.

Байден находится с визитом в Южной Корее, поэтому законопроект привезли ему сюда для подписи из США.

Одобренный законопроект предусматривает общую военную помощь в размере 20 миллиардов долларов, более 8 миллиардов долларов в виде общей экономической поддержки Украины, почти 5 миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи для решения потенциальной нехватки продовольствия и более 1 миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.

"Помощь уже в пути. Реальная помощь. Значительная помощь. Помощь, которая может сделать украинцев победителями", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

После принятия этого закона, общий объем помощи Украине, который выделила Украина, достиг около 54 млрд долларов.

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