Швейцария продолжает побеждать. На этот раз повержена сборная Канады

Хоккеисты сборной Финляндии всухую обыграли Австрию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

В первом периоде отличился Валттери Филппула, а во втором игровом отрезке Микаэль Гранлунд удвоил преимущество финской команды. В заключительной двадцатиминутке окончательный результат на табло установил Тони Раяла.

Таким образом, сборная Финляндии, выигравшая пять матчей из шести, возглавляет таблицу группы "B" c 16 очками. Австрия с 4 очками занимает предпоследнее, седьмое место. В заключительной игре группового этапа финны 24 мая сыграют с Чехией, а австрийцы 23 мая встретятся с Великобританией.

Видео: Лучшие моменты матча Финляндия - Австрия

В параллельном матче сборная Канады, которая является действующим чемпионом мира, потерпела первое поражение на турнире, уступив команде Швейцарии со счётом 3:6 (3:3, 0:1, 0:2).

В составе канадцев шайбу забрасывали Кент Джонсон, Адам Лаури и Дрейк Батерсон. За Швейцарию отличились Михаэль Фора, Дин Кукан, Йонас Зигенталер, Нико Хишир, Пиус Сутер и Тимо Майер.

Стоит отметить также форварда сборной Швейцарии Андреса Амбюля, который побил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира. Матч против Канады стал для 38-летнего хоккеиста 120-м за карьеру на мировых первенствах. Амбюль проводит свой 17-й чемпионат мира в карьере.

После пяти матчей на чемпионате мира канадцы занимают 2-е место в турнирной таблице группы "А", набрав 12 очков. Швейцарцы идут на 1-й позиции (15 очков) и являются единственной командой на турнире, которая победила во всех встречах.

В следующем матче Канада 23 мая сыграет с Данией, а Швейцария 22 мая встретится с Францией.

Видео: Лучшие моменты матча Канада - Швейцария