Главное за 21 мая ⟩ Нападение за украинский флаг, взятие "Азовстали" и Зеленский из песка

Новости Латвии:

Вчера, 20 мая, в Риге возле парка Победы был зафиксирован случай - мужчина вышел из машины и напал на человека с украинским флагом, после чего скрылся с места происшествия. Государственная полиция немедленно возбудила уголовное дело и начала розыск человека. Мужчину нашли и задержали ночью.

Срочно необходимо четкое и понятное решение, чтобы предоставление еды для "тысячи украинских беженцев в Латвии" не было остановлено с понедельника, 23 мая, - такой призыв распространил вечером 20 мая Союз самоуправлений Латвии.

Коалиционное правительство действует неуклюже, а порой и преступно, заявил на съезде партии "Латвия на первом месте" ("ЛПМ") ее лидер Айнар Шлесерс.

Прокуратура направила в суд Земгальского района уголовное дело против несовершеннолетнего молодого человека за изнасилование девушки-подростка в наркотическом опьянении, сообщила прокуратура.

86-летний Раймонд Паулс в беседе с журналистами прокомментировал скандал вокруг Максима Галкина и Аллы Пугачевой.

Главное за рубежом:

Российское министерство обороны 20 мая объявило, что территорию завода "Азовсталь" покинули все оборонявшиеся украинские военные. Независимых подтверждений этой информации нет. Комбинат оставался последним бастионом защитников Мариуполя, который перешел под контроль России еще в апреле.

Страх появился после последнего блок-поста украинской армии. Только миновав его на пути в Мариуполь, Михаил Пуришев осознал, что находится в зоне боевых действий. "И я сразу увидел весь ужас войны", - вспоминает Михаил. Он ехал, объезжая лежавшие на дороге мины, мимо выгоревших танков, через разбомбленные деревни: "С собой была Библия, я молился и просил об отпущении грехов. Но страх оставался".

В интернете распространилась поддельная новость про украинских беженцев: они будто бы хотели сжечь флаг России, а вместо этого спалили дом, где их приютили. На видео и фотографиях виден пожар 2013 года, а статьи, на которую ссылаются дезинформаторы, даже не существовало.

Утром 21 мая поставки российского газа в Финляндию прекратились, сообщила финская государственная газовая компания Gasum. Российский "Газпром" это подтвердил, пишет "Медуза".

В пятницу вечером, 20 мая, десятки людей пострадали в результате сильных ветров и торнадо в Германии, сообщили DPA официальные лица.

В США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии и Великобритании расследуются уже несколько десятков случаев заболевания обезьяньей оспой - болезни несмертельной, но неприятной.

Памятник советским воинам, установленный в 1960-х годах, в минувшие выходные исчез с кладбища Михкли в волости Ляэнеранна, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.

Почитать, чтобы отвлечься:

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