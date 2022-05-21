Чехия и Словакия одержали уверенные победы на чемпионате мира

Сборная Чехии одержала победу над Норвегией - игра завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе Чехии шайбы забросили Якуб Врана, Роман Червенка и Давид Пастрняк, оформивший дубль. У Норвегии отличился Людвиг Хофф.

После пяти сыгранных матчей сборная Чехии набрала 10 очков и занимает 3-е место в группе "В". У Норвегии 5 очков и 6-я позиция. В следующем туре Чехия 23 мая сыграет с США, а Норвегии 22 мая предстоит сыграть со Швецией.

Видео: Лучшие моменты матча Чехия - Норвегия

В параллельном матче Словакия победила Италию со счётом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). В составе сборной Словакии шайбы забросили Михал Криштоф (11-я минута), Адам Сикора (20`) и Алекс Тамаши (50`). У итальянцев отличился Алекс Тривеллато (45`).

Сборная Словакии занимает 5-е место в турнирной таблице группы "А", набрав 9 очков после шести встреч. Италия располагается на 7-й строчке, имея в своём активе лишь одно очко. В следующем матче словацкие хоккеисты сыграют с командой Дании (24 мая), а итальянцы проведут встречу со сборной Казахстана (23 мая).

Видео: Лучшие моменты матча Словакия - Италия