Вс, 22.05.2022
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Раймонд Паулс, композитор

В страны Балтии больше не поступает электричество России

Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Европейская биржа электричества Nord Pool с воскресенья прекратила торговые операции с дочерними предприятиями российской энергетической компании Inter RAO, таким образом, и странам Балтии больше не продается произведенное в России электричество.

Против единственного экспортера электричества в России Inter Rao определены международные санкции в связи с вторжением России в Украину.

Дочернее предприятие Inter Rao - Nordic Oy - неделю назад прекратило поставку электроэнергии Финляндии, поскольку с 6 мая предприятие не получило платежи за электроэнергию, проданную через Nord Pool.

В последние годы коммерческий импорт электричества из России в Латвию и Литву постепенно сокращался от 1300 мегаватт до 300 мегаватт. Поток коммерческого электричества из России в Латвию был прекращен в начале мая, а Литва еще получила российское электричество с мощностью до 150 мегаватт.

В Эстонии у Inter Rao было около 50 юридических клиентов, которые теперь получили предложения от других поставщиков электричества.

Страны Балтии еще до вторжения России в Украину начали процесс, чтобы десинхронизировать свои электрические сети от России.

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