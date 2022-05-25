ВИДЕО ⟩ Без сюрпризов: большая четвёрка продолжает отдаляться от преследователей

15-й тур стартовал в воскресенье матчем "Спартака" против "Даугавпилса". Юрмалчане, которые до 14-го тура не смогли одержать в чемпионате ни одной победы, выиграли второй матч подряд.

Матч проходил на стадионе "Слока" и завершился со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Артур Остапенко и Артур Лётчиков. Отметим, что это поражение стало для "Даугавпилса" пятым подряд.

Победы добилась также РФШ, которая на выезде легко обыграла "Супер Нову" - 3:0. Гости вышли вперёд на 21-й минуте благодаря голу Элвиса Стуглиса. На 52-й минуте Исмаэль Диоманде снова головой забил в ворота хозяев. Девять минут спустя ворота "Супер Новы" спасла перекладина, куда угодил мяч после удара Дениса Ракеля.

На 76-й минуте мяч побывал в воротах "Супер Новы", но арбитр встречи не засчитал гол из-за спорного положения вне игры. Третий гол всё-таки состоялся на 89-й минуте, когда после подачи углового Владимир Сорокин головой скинул мяч Артуру Зюзину и тот отправил его в сетку ворот.

Отметим, что "Супер Нова" в 15 матчах текущего сезона не смогла одержать ни одной победы. У РФШ в данный момент продолжается победная серия, которая насчитывает восемь матчей.

Лёгкую победу одержала также "Рига", которая на выезде победила "Метту" со счётом 4:1. "Рига" вышла вперёд на 17-й минуте после гола Антона Куракина. Десять минут спустя Ингарс Пулис красивым ударом головой сравнял счёт.

На 34-й минуте Микаэль Сойсало после передачи Владимира Камеша вновь вывел "Ригу" вперёд. В самом конце первого тайма Габриэль Рамос забил в ворота "Метты" третий мяч, а точку в матче на 59-й минуте поставил Сойсало, который оформил дубль.

Выездную победу одержала "Лиепая", которая победила "Ауду" - 2:1. Гости вышли вперёд на 12-й минуте после гола Хогана Укпа. На 76-й минуте Лукас Виллела удвоил преимущество "Лиепаи", но в компенсированное арбитром время Станислав Крапухин вновь сократил разрыв в счёте до минимума.

Обошлось без сюрпризов и в матче "Валмиеры" против "Тукумса", в котором футболисты из Видземе одержали 11-ю победу подряд. Матч проходил в Тукумсе и завершился победой "Валмиеры" со счётом 3:0.

Гости вышли вперёд на 22-й минуте после гола лидера "Валмиеры" Раймонда Кроллиса, для которого этот гол стал десятым в текущем сезоне "Вирслиги". На 62-й минуте "Валмиера" удвоила своё преимущество - после удара Дайсуке Йокоты мяч отрикошетил от Маркуса Круглаужса и угодил в ворота. Точку в матче на 75-й минуте поставил колумбиец Камило Мена.

После 15 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляют "Валмиера" и РФШ, которые набрали по 38 очков. На третьем месте с 35 очками идёт "Лиепая". Далее располагаются "Рига" (31 очко), "Ауда" (18), "Даугавпилс" (15), "Метта" (12), "Спартак" (8), "Тукумс" (8), и "Супер Нова" (4).

В 16-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 27-29 мая, "Рига" на стадионе "Сконто" сыграет с РФШ, "Лиепая" у себя дома с "Валмиерой", "Даугавпилс" с "Аудой", "Метта" с "Супер Новой", а "Спартак" с "Тукумсом".