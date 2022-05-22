Швеция разгромила Норвегию, лишив её шансов на плей-офф

Хоккеисты сборной Швеции уверенно победили команду Норвегии в матче шестого тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Тампере и завершилась победой шведской сборной со счётом 7:1 (1:0, 4:0, 2:1).

У шведов отличились Якуб Петерсон и Расмус Асплунд, оформившие по дублю, а также Уильям Нюландер, Лукас Валльмарк и Макс Фриберг. В составе Норвегии единственная шайба на счету Тобиаса Фладебю.

Таким образом, шведы набрали 15 очков и находятся на втором месте в группе "В". Норвежцы с 5 очками находятся на шестой строчке и потеряли шансы на выход в плей-офф. В следующем матче Швеция сыграет с Латвией, а Норвегия - с США. Обе встречи пройдут 24 мая.

Видео: Лучшие моменты матча Швеция - Норвегия

В параллельном матче сборная Швейцарии добилась волевой победы над Францией. Матч проходил в Хельсинки и завершился победой швейцарцев со счётом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0).

Шайбы в составе победителей забросили Нико Хишир (дважды), Тобиас Гайссер, Андерс Амбюль и Дин Кукан. У проигравших отличились Александр Тексье и Валентен Клеро.

Для сборной Швейцарии эта победа стала шестой победы подряд на турнире. Команда лидирует в группе "А" с 18 очками, а Франция с 5 очками занимает 6-е место. В заключительном матче группового этапа швейцарцы 24 мая сыграют со сборной Германии, а Франция в этот же день завершит турнир матчем с командой Канады.

Видео: Лучшие моменты матча Швейцария - Франция