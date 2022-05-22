Сборная Латвии с трудом победила Великобританию, сохранив шансы на плей-офф

Встреча закончилась победой сборной Латвии со счётом 4:3 (0:2, 2:1, 2:0).

Британцы вышли вперёд уже на 6-й минуте после удаления Клавса Вейнбергса. Череда рикошетов привела к тому, что шайба оказалась у Бретта Перлини, который находился прямо перед воротами. 31-летний нападающий не растерялся и отправил шайбу в открытый угол ворот Элвиса Мерзликина.

Стоит отметить, что британцы впервые за шесть матчей на чемпионате мира сумели реализовать численное преимущество.

На 13-й минуте британцам удалось удвоить своё преимущество после спорного решения арбитра. Кейд Нельсон оказался у ворот Мерзликина абсолютно без присмотра и замкнул передачу от партнёра ударным движением коньком. После видеопросмотра судьи решили, что гол был забит по правилам. До перерыва латвийские хоккеисты пытались наладить игру в атаке, но все попытки выглядели не очень опасно.

Во втором периоде подопечные Харийса Витолиньша стали играть гораздо собраннее и уже на 25-й минуте сократили отставание в счёте. Николай Елисеев справа вошёл в зону британцев и бросил по воротам Бена Боунса, который отбил шайбу перед собой прямо на Оскара Батню, а тот добил точно в цель.

Радость после взятия ворот была недолгой, так как всего две минуты спустя из ничего возник момент у наших ворот, который завершился пропущенным голом. Льюис Хук справа прорвался к нашим воротам, без помех нанёс бросок по воротам и попал. После пропущенной шайбы Мерзликин уступил своё место в воротах Артуру Шилову.

На 35-й минуте сборная Латвии вновь сократила отставание в счёте, реализовав численное преимущество. Сначала Мэттью Майерс и Карлис Чуксте отправились на скамейку штрафников за грубость, а вскоре к Майерсу присоединился Роберт Дауд, нарушивший правила на Кристиане Рубинсе. В формате "4 на 3" сборная Латвии довольно быстро сумела забить благодаря голу Яниса Якса, которому ассистировали Мартиньш Дзиеркалс и Роберт Букартс.

В заключительном игровом отрезке сборной Латвии всё-таки удалось сначала сравнять счёт, а затем и выйти вперёд. На 52-й минуте Дзиеркалс приблизился к воротам и сделал вид, что будет бросать. В последний момент он отдал передачу Рихарду Букартсу и тот элегантно уложил Боунса и перебросил голкипера Великобритании.

На 54-й минуте сборная Латвии впервые в этом матче вышла вперёд - Дзиеркалс нашёл Андриса Джериньша у ворот, отдал передачу и тому оставалось лишь подставить клюшку. 4:3 - важнейшая победа в основное время, которая позволяет сохранять надежду на плей-офф.

После шести матчей сборная Латвии располагается на пятой строчке в турнирной таблице группы "В", имея в своём активе 8 очков. Великобритания замыкает таблицу, набрав одно очко. В заключительном матче группового турнира сборная Латвии сыграет со Швецией. Матч состоится 24 мая в 12:20 по латвийскому времени.

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Великобритания

В параллельном матче сборная Казахстана потерпела шестое поражение на чемпионате мира, уступив команде Германии - 4:5 (2:3, 1:1, 1:1). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йонас Мюллер, Леонард Пфёдерль, Даниэль Фишбух, Лукас Райхель и Ясин Эхлиз. У Казахстана отличились Роман Старченко, Егор Петухов, Павел Акользин и Никита Михайлис.

После шести туров сборная Германии занимает 2-е место в турнирной таблице группы "А", набрав 15 очков. В активе Казахстана ноль очков и последнее, 8-е место в таблице. В следующем матче немцы сыграют с Швейцарией (24 мая), а Казахстан встретится с Италией (23 мая).

Видео: Лучшие моменты матча Германия - Казахстан