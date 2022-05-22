"Если проигрывает - никакого секса": невеста вратаря "Айнтрахта", победителя Лиги Европы

Трапп еще в 2015 году, выступая за "ПСЖ" одержал победу над "Марселем", за что удостоился поцелуя от певицы Рианны.

Тогда же, в 2015 году, Трапп познакомился в Париже со своей будущей невестой - бразильской топ-моделью Изабель Гулар. Её можно было увидеть на показах Valentino, Dolce& Gabbana, Chanel, Michael Kors и Ralph Lauren. Кроме того она снималась для обложек журналов GQ, Vogue и Esquire.

У них довольно быстро завязались серьёзные отношения, и уже в 2018-м их можно было увидеть вместе на Каннском кинофестивале. Сейчас пара помолвлена, но свадьбу так и не сыграла из-за пандемии коронавируса.

Гулар частенько рассказывает об их с Траппом сексуальной жизни. Например, в 2018 году в интервью с бразильским блогером Матеусом Маццаферой она рассказала, как мотивирует свою вторую половину на победы.

"Мы очень любим друг друга - занимаемся сексом четыре, пять раз в неделю. Если команда проигрывает важные игры, неважно, насколько я привлекательна, красива, подтянута, на каблуках или в нижнем белье, секса в эти дни просто не бывает. Однако если он выигрывает, никто из нас не спит", - говорила Изабель.

С тех пор Гулар и Трапп видятся гораздо реже - Кевин уехал из Парижа, где живёт и работает Изабель. Но она продолжает поддерживать своего мужа на важных матчах "Айнтрахта". Иногда Гулар прилетает во Франкфурт, а в среду не смогла оставить Траппа без поддержки в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".